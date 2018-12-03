Виталий Манский: я доверял людям, которые придумали Путина

Cегодня, с высоты опыта и разочарований, я хочу сказать, что в 1996 году спасением России была бы победа коммунистов.

– Кроме прочего в «Свидетелях Путина» нет важного контекста, не очень понятного, я думаю, молодым людям: почему, собственно, Ельцин и другие так хотели, чтобы победил Путин? С кем они боролись? Что защищали? На тот момент главным врагом ельцинского окружения были коммунисты...

– Я уверен, что отдельно взятое документальное кино не только не обязано, но и не должно закрывать всю проблему полностью, превращаться в учебник истории, взвешенно представляющий все аспекты вопроса. Оно должно быть одним из элементов понимания проблемы – но не может давать все ответы. Ну, если это не документальный сериал на Би-би-си. Позволить зрителю очнуться, ущипнуть себя, осознать компромиссы, на которые все мы шли, цену этих компромиссов, – вот функция документального кино, которое я снимаю.

Более того: если кино пытается осветить всё с какой-то незыблемой платформы, оно превращается в пропаганду, а этим я заниматься точно не хочу. Мне кажется, что и мой фильм о Путине 2001 года – тоже не пропаганда. Другое дело, что контекст делал его пропагандой. И нельзя быть наивным, нельзя не понимать, в какой контекст попадает твой фильм. Так что я с себя вины не снимаю. Было бы странно, сняв «Свидетелей Путина», начать юлить, мол, это не я такой, это время такое... Нет! Это мы делаем время таким или сяким – и отвечаем за то, что происходит с нами.

– Вопрос из серии «если бы да кабы»: было бы лучше, если бы тогда победили коммунисты?

– Я не хотел бы устраивать спиритических сеансов, но... Если уж задаваться таким вопросом, я бы вспомнил про 1996 год, противостояние коммунистов и Ельцина было – стенка на стенку. Более того, видимо, коммунисты все-таки тогда победили, просто демократы решили во спасение немножечко подправить итоги выборов. Так вот: сегодня, с высоты опыта и разочарований, я хочу сказать, что в 1996 году спасением России была бы победа коммунистов.

– Даже так?

– Да. Я могу разложить, если хотите... Зюганов – слабый политик, коммунистический электорат – в вымирающей фазе. Максимум, что мог бы позволить себе Зюганов, – два срока до 2004 года. При слабом президенте точно выросла бы молодая и сильная демократическая коалиция, которая пришла бы к власти в 2004 году – и сегодня нам не пришлось бы говорить о всем том, что мы вынуждены разгребать.

Если бы тогда общество восстало...

– Ваш фильм о Северной Корее «В лучах солнца» построен во многом на скрытых съемках: вы не выключали камеру, когда говорили, что ее выключаете, и так далее. В «Свидетелях Путина» есть такие кадры?