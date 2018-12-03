Недостроенные нарвские велодорожки замело снегом - до весны

Сеть велопешеходных дорожек на территории Нарвы и вдоль шоссе к курортному Нарва-Йыэсуу не будет достроена в этом году, как планировалось. Появление снега обусловило остановку асфальтирования. При этом заснеженные и недостроенные дорожки фактически уже используются людьми, так что вопрос о зимней уборке неизбежен, пишет «Северное побережье».
Департамент развития и экономики Нарвской горуправы сообщил, что работы по асфальтированию велосипедных и пешеходных дорожек, которые ведутся в рамках проекта «Строительство сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе, I этап», приостановлены из-за погодных условий: «Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период строитель произведет асфальтирование тех участков дорог, на которых опускается бордюрный камень. Весной 2019 года строитель и город Нарва произведут осмотр данных участков и при необходимости поврежденные участки будут переделаны за счет строителя».
Отмечается, что сейчас при необходимости применят временные решения для обеспечения безопасности движения. Появятся или уже появились временные дорожные знаки. «Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», - написано в сообщении.
В официальном вестнике Narva Linnaleht директор Нарвского департамента развития и экономики Георгий Игнатов недавно рассказывал, что завершить все работы первого этапа проекта велодорожек планировалось к 8 декабря. Однако строительные фирмы (генподрядчики - Infraehitus и Rand ja Tuulberg) в начале ноября обратились с заявлением о продлении этого срока до июня 2019-го.
«Основной причиной, указанной в заявлении, является параллельное осуществление на определенных ограниченных участках работ другими предприятиями, а также непредвиденные археологические исследования, которые необходимо было провести. В то же время основной объем работ планируется осуществить в установленный договорами срок», - отмечал Игнатов.
Завотделом проектов того же департамента Анне Веэво в комментарии «Северному побережью» подчеркнула, что приостановлено в основном только асфальтирование, тогда как другие работы, не сильно зависящие от погодных условий, продолжаются.
«По всему городу будут установлены уличные светильники - их столбы и проводка давно сделаны. Поставка светильников немножко опоздала, но сейчас они уже в Эстонии, и фирма-субподрядчик будет активно, начиная с центра города, эти светильники устанавливать. В течение 50-й и 51-й недель этого года, как планируется, светильники будут установлены. Некоторые другие работы тоже будут выполняться», - сказала Веэво.
Чиновница рассказала, что департамент потребовал от строителей обезопасить незавершенные участки дорог с помощью временных решений. Местами уложили так называемый временный асфальт - его укладка в снег уже успела возмутить бдительных нарвитян — и это будет весной переделано как надо. Где заасфальтировать таким образом сейчас не смогли, там дорожки засыплют на зиму щебенкой, и если ее разнесут по сторонам при уборке улиц, то в таких случаях строители, по словам Веэво, должны будут подсыпать еще.
«Нет повода для скандала, - заочно ответила чиновница на распространяющуюся интернет-критику. - У нас все под контролем».
По словам директора департамента Георгия Игнатова в публикации в Narva Linnaleht, к концу октября был заактирован 71 процент всех запланированных работ по проекту строительства сети пешеходных и велосипедных дорог. И хотя ни одна из реально уже появившихся дорожек еще не принята горуправой, как заказчиком, нарвитяне ими уже пользуются. В частности, довольно активно используется долгожданная дорожка вдоль шоссе к Нарва-Йыэсуу, проложенная пока только до административной границы двух самоуправлений.
Что будет снежной зимой с проложенными и используемыми, но еще не принятыми на баланс города велопешеходными дорожками? В ответ на этот вопрос Анне Веэво сообщила «Северному побережью», что проблема очистки в нынешний промежуточный период сейчас обсуждается.
«Строители обещали нам к 3 декабря представить свои предложения по зимней уборке. Какие-то участки они уже могут передать городу для уборки, а на других участках строительная фирма должна сама ее обеспечить», - сказала Веэво.
Строительство или местами просто маркирование велопешеходных дорожек на территории Нарвы охватывает их на протяжении всего около 43 километров.
В силу в прошлом напряженных отношений властей города Нарвы и соседней Вайвараской волости (волость прекратила существовать в рамках административной реформы, став частью города Нарва-Йыэсуу) недопроектированным остался примерно 4,5-километровый участок дорожки вдоль шоссе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Образовался разрыв дорожки, на котором и сегодня в распоряжении пешеходов с велосипедистами только узкая, опасная обочина.
Аналогично отложилось строительство двухкилометрового продления существующей нарвской велодорожки вдоль шоссе Таллинн-Нарва.
По словам Анне Веэво, надежда реализовать этот второй этап проекта сохраняется на 2019 год. Основная на сегодня работа ведется с собственниками почти сорока затрагиваемых земельных участков. «Почти со всеми мы достигли договоренностей, сервитуты на право пользования уже оформляются. Конечно, есть и такие владельцы участков, с кем мы еще не достигли согласия, но в ближайшие дни запланирована очередная встреча, и я надеюсь, найдем какой-то приемлемый вариант».
Также Веэво рассказала, что в ходе этих переговоров с частными землесобственниками некоторые попросили для себя взамен бонусы - улучшений инфраструктуры, строительства дорожных съездов и т.п. В связи с этим понадобится изменение существующего проекта, что само по себе потребует дополнительного времени и денег. «Но это должно быть решено до конца этого года», - оптимистично заключила нарвская чиновница.