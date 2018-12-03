Недостроенные нарвские велодорожки замело снегом - до весны

Департамент развития и экономики Нарвской горуправы сообщил, что работы по асфальтированию велосипедных и пешеходных дорожек, которые ведутся в рамках проекта «Строительство сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе, I этап», приостановлены из-за погодных условий: «Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период строитель произведет асфальтирование тех участков дорог, на которых опускается бордюрный камень. Весной 2019 года строитель и город Нарва произведут осмотр данных участков и при необходимости поврежденные участки будут переделаны за счет строителя».

Отмечается, что сейчас при необходимости применят временные решения для обеспечения безопасности движения. Появятся или уже появились временные дорожные знаки. «Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», - написано в сообщении.

В официальном вестнике Narva Linnaleht директор Нарвского департамента развития и экономики Георгий Игнатов недавно рассказывал, что завершить все работы первого этапа проекта велодорожек планировалось к 8 декабря. Однако строительные фирмы (генподрядчики - Infraehitus и Rand ja Tuulberg) в начале ноября обратились с заявлением о продлении этого срока до июня 2019-го.

«Основной причиной, указанной в заявлении, является параллельное осуществление на определенных ограниченных участках работ другими предприятиями, а также непредвиденные археологические исследования, которые необходимо было провести. В то же время основной объем работ планируется осуществить в установленный договорами срок», - отмечал Игнатов.

Завотделом проектов того же департамента Анне Веэво в комментарии «Северному побережью» подчеркнула, что приостановлено в основном только асфальтирование, тогда как другие работы, не сильно зависящие от погодных условий, продолжаются.

«По всему городу будут установлены уличные светильники - их столбы и проводка давно сделаны. Поставка светильников немножко опоздала, но сейчас они уже в Эстонии, и фирма-субподрядчик будет активно, начиная с центра города, эти светильники устанавливать. В течение 50-й и 51-й недель этого года, как планируется, светильники будут установлены. Некоторые другие работы тоже будут выполняться», - сказала Веэво.

Чиновница рассказала, что департамент потребовал от строителей обезопасить незавершенные участки дорог с помощью временных решений. Местами уложили так называемый временный асфальт - его укладка в снег уже успела возмутить бдительных нарвитян — и это будет весной переделано как надо. Где заасфальтировать таким образом сейчас не смогли, там дорожки засыплют на зиму щебенкой, и если ее разнесут по сторонам при уборке улиц, то в таких случаях строители, по словам Веэво, должны будут подсыпать еще.

«Нет повода для скандала, - заочно ответила чиновница на распространяющуюся интернет-критику. - У нас все под контролем».