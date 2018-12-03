Быстрая реакция спасателя помогла его соседям не лишиться имущества
3 декабря 2018, 12:14
Вчера в 11:37 спасателям поступил вызов в волость Саарде в Килинги-Нымме, где в квартире на улице Айя горели перекрытия, сообщает Pärnu Postimees.
Живущий в том же доме спасатель быстро отреагировал и начал тушить пожар. Прибывшие на вызов спасатели вскрыли перекрытия и проверили, не остался ли между ними и бетонными панелями очаг возгорания.
Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс говорит, что спасатель-сосед бытро отреагировал и помог избежать более крупного пожара.
Пожар был ликвидирован в 11.59.