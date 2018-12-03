Пн, 3.12.2018
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  • Быстрая реакция спасателя помогла его соседям не лишиться имущества

Быстрая реакция спасателя помогла его соседям не лишиться имущества

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Спасатели. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Вчера в 11:37 спасателям поступил вызов в волость Саарде в Килинги-Нымме, где в квартире на улице Айя горели перекрытия, сообщает Pärnu Postimees.

Живущий в том же доме спасатель быстро отреагировал и начал тушить пожар. Прибывшие на вызов спасатели вскрыли перекрытия и проверили, не остался ли между ними и бетонными панелями очаг возгорания.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс говорит, что спасатель-сосед бытро отреагировал и помог избежать более крупного пожара.

Пожар был ликвидирован в 11.59.

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