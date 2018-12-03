Столтенберг: главы МИД стран НАТО обсудят дестабилизирующее поведение России

"Завтра и послезавтра министры иностранных дел НАТО встретятся и обсудят широкий спектр вопросов, связанных с безопасностью, экстремизм в Северной Африке, Ближний Восток, нестабильность в Афганистане и дестабилизирующее поведение России. Мы обсудим договор о РСМД", - сказал он, выступая в Брюсселе для прессы.

Столтенберг в очередной раз отметил, что "Россия ставит под угрозу существование ДРСМД". Он вновь заявил о разработке Россией новых ракет, подрывающих, по его мнению, данное соглашение.

В то же время, по словам генсека, США полностью выполняют условия ДРСМД.

"Новых американских ракет в Европе нет, но есть новые российские ракеты. России следует немедленно предпринять шаги, чтобы гарантировать полное соблюдение договора прозрачным и подлежащем проверке путем", - сказал Столтенберг.