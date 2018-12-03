Пн, 3.12.2018
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Эстонский богатырь - чемпион Европы!

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Siim Rast.

ФОТО: Siim Rast/Instagram

В классическом пауэрлифтинге чемпионом Европы стал спортсмен из Эстонии Сийм Раст, передает Postimees.

Раст в приседе заработал вес 352,5 килограмма, в жиме лежа 247,5, и в рывке 355 килограмм. Набрав 955 килограмм, Раст установил личный рекорд. Серебро выиграл чех Давид Лупац, бронзу испанех Рико Мартин Рубен.

"Исполнил свою мечту - услышать гимн Эстонии и забраться на высшую ступень пьедестала почета, - написал Раст на своей странице в Фейсбуке. - Для этого я отдал всё, и заработал такую сумму весов, которая позволила мне стать чемпионом Европы".

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