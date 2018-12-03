В этом году на краткосрочную работу в Эстонию приехало более 12 000 иностранцев

И хотя недавно покинувший пост министра внутренних дел Андрес Анвельт в интервью, данном передаче «Радар» на Kanal2, выразил сожаление, что во время его нахождения у власти миграционную квоту не увеличили, в свете представленных цифр это не кажется обоснованным: возможностей для вербовки иностранной рабочей силы достаточно и без изменения квоты. После общения с различными учреждениями, выяснилось, что в области трудовой миграции есть еще несколько важных, но до сих пор не озвученных несостыковок, которые нуждаются во внимании.

Работники по квоте и вне квоты

Как известно, для граждан третьих стран, желающих приехать в Эстонию на долгое время или на временную работу, существует квота – 0,1 процента от официальной численности населения страны, и в этом году цифра составляет 1315 работников. Вне квоты могут приехать работники, соответствующие конкретным критериям, в том числе, получающие зарплату выше двух средних по стране специалисты высшего звена. Несмотря на отсутствие ограничений, доля специалистов с высокими зарплатами в этом году по-прежнему остается достаточно небольшой, хотя общее количество иностранных работников невероятно выросло.

То есть приезду специалистов высшего звена квота не мешает, просто желающих находится не так много. С работниками, обладающими определенными знаниями, ситуация иная: приезжающих много, а желающих, наверняка, еще больше. Таким образом, увеличение или упразднение квоты принесет с собой еще большее количество работников со знаниями, а не приезд специалистов высшего звена, производящих дополнительную ценность.

Краткосрочная работа как альтернатива

Кроме регулирующей работу в Эстонии квоты есть и другая возможность – краткосрочная работа. Именно благодаря этой возможности количество иностранных работников в этом году скачкообразно увеличилось.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в любом случае на краткосрочную работу можно зарегистрироваться лишь на 365 дней в 455-дневный период, а в случае сезонной работы – на срок до 270 дней в год. Таким образом, краткосрочный работник после года работы должен взять трехмесячный отпуск и только после этого вновь вернуться на работу. Придется учесть и связанные с визой ограничения, поскольку в течение двух лет (730 дня) в Эстонии можно находиться только полтора года (548 дней).

В отличии от прибывающих в Эстонию на долгое время с видом на жительство, для краткосрочных работников никаких квот нет. Нет и других ограничений по объемам. Вся регулятивная надежда возложена на требования по зарплате – работодатель должен подтвердить в регистрационном заявлении, что будет платить работнику как минимум среднюю зарплату по Эстонии. В случае обозначения работы как сезонной, таких требований нет.

Угрозы, сопряженные с неограниченной иностранной рабочей силой