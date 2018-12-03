Смерть шахтеров: прокурор требует наказать Enefit Kaevandused штрафом в восемь миллионов евро

Прокурор Сигрид Нурм требует в Тартуском окружном суде отменить оправдательные приговоры участникам уголовного дела о гибели по неосторожности двух шахтеров на шахте «Эстония» в 2015 году.
«Прокуратура ходатайствует об отмене решения Вируского уездного суда от 7 июня в части оправдания обвиняемых и требует признать их виновными. Игоря Агутина и Владимира Шалашинского прокуратура просит приговорить к двум годам условного лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, а фирме Enefit Kaevandused просит назначить наказание в виде денежного взыскания в размере 8 002 000 евро», - сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.
Окружной суд вынесет решение 20 декабря.
Напомним, что 7 июня Вируский уездный суд оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании по обвинению в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель по неосторожности двух шахтеров в 2015 году.