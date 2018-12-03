Саакашвили готов вернуться в Грузию, но при одном условии

«В этой борьбе я с вами наравне. Но, хочу, чтобы бы знали, что как только позовете меня, физически я окажусь рядом с вами. Мне лучше умереть, чем мириться с этой несправедливостью. Мы не смиримся и продолжим эту борьбу», - заявил Михаил Саакашвили в воскресенье, обращаясь по скайпу из-за рубежа к участникам проходящего в Тбилиси митинга оппозиции, передает «Интерфакс».

Прямое включение Михаила Саакашвили на установленном организаторами акции большом экране вызвало бурную реакцию участников митинга, которые скандировали: «Миша! Миша!».

Второй тур президентских выборов в Грузии состоялся 28 ноября. Победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта». Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов); ее соперник, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

Михаил Саакашвили, который является лидером «Единого национального движения», с итогами выборов не согласен.

«Мы не признаем выборы проведенными, мы не признаем их результаты. В Грузии сегодня нет президента», - заявил Вашадзе.

Он также заявил, что оппозиция требует проведения в стране досрочных парламентских выборов, внесения изменений в избирательное законодательство и предлагает властям создать совместную рабочую группу для обсуждения этих требований.

По его словам, у властей есть срок ответить на эти требования до 16 декабря (день, когда должна пройти инаугурация избранного президента), после чего оппозиция начнет делать следующие шаги.

При этом он заявил, что протест будет непрекращающимся, но не будет выходить за рамки закона. «Мы победим конституционным путем», - подчеркнул Григол Вашадзе.