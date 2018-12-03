В Германии возле приюта для беженцев найден труп 17-летней девушки

Родители девушки сообщили о ее пропаже в среду. По их словам, она должна была встретиться с подругами в Бонне, но, по данным полиции, она отправилась в приют для беженцев и бездомных встречаться с мужчиной. Полиция задержала его после обнаружения трупа.