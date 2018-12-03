В Германии возле приюта для беженцев найден труп 17-летней девушки

Вчера в Германии полиция города Санкт-Августин, расположенного недалеко от Бонна, обнаружила тело пропавшей в пятницу 17-летней девушки возле приюта для просителей убежища и бездомных, пишет Postimees со ссылкой на Deutsche Welle.
В небольшом немецком городе Санкт-Августин полиция после длившихся все выходные поисков нашла возле приюта для просителей убежища и бездомных людей мертвой 17-летнюю девушку.
Перед обнаружением тела местные нашли на берегу озера одежду и сумочку пропавшей.
Родители девушки сообщили о ее пропаже в среду. По их словам, она должна была встретиться с подругами в Бонне, но, по данным полиции, она отправилась в приют для беженцев и бездомных встречаться с мужчиной. Полиция задержала его после обнаружения трупа.
По словам пресс-секретаря полиции, был задержан 19-летний немец, у которого также есть паспорт гражданина Кении.
Полиция начала уголовное производство.