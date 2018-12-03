Пн, 3.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

Шампанское, шампунь и шоколад: чем британцы запасаются к “брекситу”

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Хамон.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Некоторые британцы в ожидании Брекзита забивают подвалы и чуланы заморскими продуктами. Таких пока немного, но они сильно встревожены. Они готовятся к прощанию с континентальной Европой после 45 лет совместной жизни.

В марте Великобритания выходит из Евросоюза, а 11 декабря парламент выберет сценарий развода: затяжной и полюбовный либо резкий и беспорядочный. Во втором случае - если Палата общин отклонит соглашение с ЕС о переходном периоде - предновогодние закупки подарков рискуют обернуться набегами на британские супермаркеты.

За чем бежать в первую очередь, выясняла Русская служба Би-би-си.

Чем запасаться?

Тем, что исчезнет с полок и застрянет на границе, если после Брекзита 29 марта между Великобританией и ЕС вновь появится таможня.

Сейчас треть еды в страну завозится из Европы, а доля свежих продуктов еще выше - 40%. За годы единого рынка супермаркеты привыкли к беспрепятственному перемещению товаров с континента на Британские острова. За оставшиеся 4 месяца они никак не смогут приспособиться к новым условиям, случись парламенту отклонить условия развода с ЕС 11 декабря.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ