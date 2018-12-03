Пн, 3.12.2018
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  • В Таллинне безбилетников и нарушителей правил парковки оштрафовали на 332 664 евро

В Таллинне безбилетников и нарушителей правил парковки оштрафовали на 332 664 евро

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Mupo.

ФОТО: Konstantin Sednev

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 11 месяцев неоплатившим проезд в общественном транспорте и нарушившим правила парковки выписала 16 885 штрафов на общую сумму в 332 664 евро.

За 11 месяцев МуПо выписала 4005 штрафов неоплатившим проезд в общественном транспорте на общую сумму в 74 360 евро. Нарушившим правила парковки МуПо выписала 12 850 штрафов на общую сумму в 258 304 евро.

В ноябре безбилетники получили 233 штрафа на общую сумму в 4320 евро, а неправильно припарковавшие автомобиль – 1456 штрафов на общую сумму в 29 180 евро.

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