В Таллинне безбилетников и нарушителей правил парковки оштрафовали на 332 664 евро
3 декабря 2018, 14:15
Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) за 11 месяцев неоплатившим проезд в общественном транспорте и нарушившим правила парковки выписала 16 885 штрафов на общую сумму в 332 664 евро.
За 11 месяцев МуПо выписала 4005 штрафов неоплатившим проезд в общественном транспорте на общую сумму в 74 360 евро. Нарушившим правила парковки МуПо выписала 12 850 штрафов на общую сумму в 258 304 евро.
В ноябре безбилетники получили 233 штрафа на общую сумму в 4320 евро, а неправильно припарковавшие автомобиль – 1456 штрафов на общую сумму в 29 180 евро.