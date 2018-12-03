Не можете найти хорошую зимнюю обувь? Мы посоветуем!

Никто не может быть специалистом во всём – но несколько простых правил всё же стоит помнить, чтобы быть продвинутым клиентом и задавать толковые вопросы, когда вы разговариваете в магазине с продавцами на тему обуви.
Зимние сапоги или ботинки являются важной инвестицией, и в наших изменчивых погодных условиях они крайне необходимы всем тем, кто много бывает на открытом воздухе.
Как работает тело, и почему мёрзнут ноги?
К человеческому организму следует подходить как к единому целому. Когда тело начинает охлаждаться, кровь направляется в область вокруг жизненно важных органов, в попытке сохранить там подходящую температуру. Поэтому кровообращение в руках и ногах замедляется, и возникает ощущение холода. Тело знает, что без конечностей жить можно, а вот без сердца и легких – нет. Мёрзнущие руки и ноги являются первым признаком того, что запустился защитный процесс, хотя сами вы можете еще не ощущать холода.
Таким образом, люди, столкнувшиеся с проблемой мёрзнущих ног, должны, в частности, внимательно пересмотреть свою методику одевания. Причиной может быть неправильный выбор одежды или плохая зимняя обувь.
Натуральная кожа – по-прежнему лучшая
По сей день кожа считается очень хорошим материалом для зимней обуви, поскольку ее естественный набор качеств хорошо подходит для выполнения тех задач, которых мы ждем от зимней обуви. Зимняя обувь с высококачественным цельнокожаным верхом – мягкая, гибкая, водоотталкивающая, дышащая и долговечная.
Словосочетание «натуральная кожа» не всегда свидетельствует об отличном качестве и может означать как дешевый, выбранный наугад нижний (спилковый) слой кожи категории С, обладающий более низкими качествами, так и тщательно отобранный лицевой слой кожи категории A (так называемую «цельную кожу»). Качество кожи определяет то, с какой части тела берётся кожа, и используются ли куски кожи с повреждениями или неровным качеством. Точно так же, как небезупречна кожа у людей, животные в течение жизни тоже получают многочисленные повреждения и царапины, которые впоследствии существенно влияет на качество кожи. Кожа категории А берётся со спинной части животного, где она самая гладкая, равномерная и прочная – однозначно не относится к высшему классу кожа, покрытая шрамами шрама или поврежденная иным образом.
Также важно знать, что кожу, снятую со спины животного, слоят (шерфуют) на два или, в худшем случае, на три слоя, и предпочтение следует отдавать обуви, изготовленной из верхнего слоя кожи, то есть цельнокожаной. Из нижнего (мездрового, или бахтармяного) слоя кожи изготовляется более дешевая обувь. Нижний слой кожи покрывается, например, полиуретаном (PU), чтобы придать ему водоотталкивающие свойства. Вскоре слой химиката на коже растрескивается, ноги начинают промокать, и обувь в прохудившемся месте быстро рвётся дальше.
Подкладка Thinsulate® держит тепло внутри
Ищите зимние сапоги или ботинки с маркировкой Thinsulate®! Это означает, что обувь имеет подкладку Thinsulate® – тонкую, но обладающую очень хорошими изоляционными свойствами. Толщина подкладки может быть различной: TH200, TH400, TH600 и т. д. – чем выше число, тем толще подкладка, и тем лучше обувь держит тепло.
У очень теплой обуви подкладка Thinsulate® покрыта теплым ворсом или дополнительным слоем флисовой подкладки. Стоит знать, что не каждый флисовый материал означает подкладку Thinsulate®: разница между дешевым флисом и настоящей подкладкой Thinsulate®'il очень велика! Если в обуви используется подкладка Thinsulate®, она всегда будет иметь соответствующую маркировку.
Противоскользящая полиуретано-нитриловая подошва
Внешняя подошва противоскользящей зимней обуви изготовляется из материалов, которые под действием минусовой температуры не утрачивают свою мягкость или характеристики сцепления с поверхностью. Только полиуретановая внешняя подошва на холоде становится скользкой и быстро изнашивается. Наилучшим выбором является термополиуретан (TPU): он лучше переносит минусовые температуры и не теряет своих свойств. Наилучший выбор – это зимние сапоги или ботинки с внешней подошвой, содержащей нитрил, который обеспечивает максимальные противоскользящие качества и надежность сцепления с поверхностью. Кроме того, этот материал хорошо изолирует от холода (например, полиуретано-нитрловая подошва Cold Defender) и более стоек к воздействию различных химикатов.
Комфорт, легкость, хорошая гибкость
Очень важно, чтобы сапоги или ботинки хорошо сидели на ноге. Это достигается за счет выбора колодки (более широкая колодка, как правило, удобнее), а также за счет придания сапогу формы, повторяющей форму ноги, при его конструировании. Также важную роль играет стелька, поддерживающая стопу и хорошо держащая тепло. Обычную стельку вполне может заменить тёплая войлочная стелька или анатомическая стелька Cold Barrier. Удобные сапоги – легкие и гибкие.
Защита
Зимняя обувь с защитными элементами на сегодняшний день по своей лёгкости сравнялась с обычными сапогами или ботинками для досуга, а в чём-то даже опередила их. Защищать свои ноги на досуге – так же разумно, как и на работе. Защитные элементы, такие как проколостойкая подошва и композитный защитный носок – лёгкие и гибкие, при этом они не добавляют обуви веса и жёсткости, но очень хорошо защищают.
Маленькие дополнительные удобства
Роликовые петли повышают удобство при шнуровке и подвижность шнурков на ноге. Дополнительные армирующие вставки в области носка и пятки обычно продлевают срок службы обуви, а проклеенные швы придают лучшие водоотталкивающие свойства, поскольку вода начинает поступать в первую очередь в зазоры швов. Текстильная внутренность с алюминизированным войлоком не пропускает в обувь холод, а отражает его обратно.
Разумная цена
Хорошая зимняя обувь могла бы иметь и разумную цену. Разумеется, обеспечение всего вышеперечисленного не может быть дешевым делом – но не должно быть и слишком дорогим. Итальянский производитель обуви Cofra, обладающий более чем 80-летним опытом работы, справился, казалось бы, с невозможной задачей, предложив зимние сапоги с очень хорошими свойствами, которые долго прослужат на работе и ещё дольше – при обычном использовании.
Примерьте зимние сапоги Cofra Muspell в ближайшем магазине TAMREX или купите их в интернет-магазине по адресу www.tamrex.ee