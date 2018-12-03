Не можете найти хорошую зимнюю обувь? Мы посоветуем!

У очень теплой обуви подкладка Thinsulate® покрыта теплым ворсом или дополнительным слоем флисовой подкладки. Стоит знать, что не каждый флисовый материал означает подкладку Thinsulate®: разница между дешевым флисом и настоящей подкладкой Thinsulate®'il очень велика! Если в обуви используется подкладка Thinsulate®, она всегда будет иметь соответствующую маркировку.

Противоскользящая полиуретано-нитриловая подошва

Внешняя подошва противоскользящей зимней обуви изготовляется ​​из материалов, которые под действием минусовой температуры не утрачивают свою мягкость или характеристики сцепления с поверхностью. Только полиуретановая внешняя подошва на холоде становится скользкой и быстро изнашивается. Наилучшим выбором является термополиуретан (TPU): он лучше переносит минусовые температуры и не теряет своих свойств. Наилучший выбор – это зимние сапоги или ботинки с внешней подошвой, содержащей нитрил, который обеспечивает максимальные противоскользящие качества и надежность сцепления с поверхностью. Кроме того, этот материал хорошо изолирует от холода (например, полиуретано-нитрловая подошва Cold Defender) и более стоек к воздействию различных химикатов.

Комфорт, легкость, хорошая гибкость

Очень важно, чтобы сапоги или ботинки хорошо сидели на ноге. Это достигается за счет выбора колодки (более широкая колодка, как правило, удобнее), а также за счет придания сапогу формы, повторяющей форму ноги, при его конструировании. Также важную роль играет стелька, поддерживающая стопу и хорошо держащая тепло. Обычную стельку вполне может заменить тёплая войлочная стелька или анатомическая стелька Cold Barrier. Удобные сапоги – легкие и гибкие.

ФОТО: Tamrex

Защита

Зимняя обувь с защитными элементами на сегодняшний день по своей лёгкости сравнялась с обычными сапогами или ботинками для досуга, а в чём-то даже опередила их. Защищать свои ноги на досуге – так же разумно, как и на работе. Защитные элементы, такие как проколостойкая подошва и композитный защитный носок – лёгкие и гибкие, при этом они не добавляют обуви веса и жёсткости, но очень хорошо защищают.

Маленькие дополнительные удобства

Роликовые петли повышают удобство при шнуровке и подвижность шнурков на ноге. Дополнительные армирующие вставки в области носка и пятки обычно продлевают срок службы обуви, а проклеенные швы придают лучшие водоотталкивающие свойства, поскольку вода начинает поступать в первую очередь в зазоры швов. Текстильная внутренность с алюминизированным войлоком не пропускает в обувь холод, а отражает его обратно.

Разумная цена

Хорошая зимняя обувь могла бы иметь и разумную цену. Разумеется, обеспечение всего вышеперечисленного не может быть дешевым делом – но не должно быть и слишком дорогим. Итальянский производитель обуви Cofra, обладающий более чем 80-летним опытом работы, справился, казалось бы, с невозможной задачей, предложив зимние сапоги с очень хорошими свойствами, которые долго прослужат на работе и ещё дольше – при обычном использовании.