Сделанный на границе Эстонии снимок обошелся отцу семейства в 60 евро

В пятницу, 30 ноября, около двух часов дня пограничники кордона Саатсе зафиксировали в пограничной зоне передвижение двух людей. Когда патруль прибыл на место, людей возле пограничного столба уже не было, но вблизи был задержан автомобиль, в котором находилась передвигавшаяся в пограничной зоне семья.