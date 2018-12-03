Сделанный на границе Эстонии снимок обошелся отцу семейства в 60 евро
3 декабря 2018, 14:30
В пятницу, 30 ноября, около двух часов дня пограничники кордона Саатсе зафиксировали в пограничной зоне передвижение двух людей. Когда патруль прибыл на место, людей возле пограничного столба уже не было, но вблизи был задержан автомобиль, в котором находилась передвигавшаяся в пограничной зоне семья.
32-летний гражданин Германии объяснил, что, несмотря на предупредительные таблички, двигался по пограничной полосе к пограничному знаку, чтобы сделать снимок на память. Другие члены семьи за запрещающий дальнейшие передвижения знак не заходили, пишет Tartu Postimees.
Пограничники выписали отцу семейства за незаконное нахождение на пограничной полосе штраф в 60 евро.