Глава Языковой инспекции: и гостиницы – это часть Эстонской Республики!

Приветствующие гостей у входа в гостиницы плакаты и сообщения о действующих услугах тоже написаны на иностранном языке: Welcome!, Welcome to the hotel!, Welcome to our lobby bar!, Open daily, Restaurant is open, welcome! и так далее.

То, можно ли и где курить, сообщается только тем, кто знает английский язык: «Thank you for not smoking in this room! In case you still decide to smoke, we reserve the right to charge 200 euros to compensate damages. Dear guest, kindly be informed that you are staying at a non-smoking premises, smoking in your room may be liable to a fine of 100 eur; no smoking in this room please». Как видно, за курение в неположенном месте можно быть наказанным, но на эстонском языке об этом почему-то не сообщается. Так может возникнуть ощущение, что говорящим на эстонском языке клиентам курить в гостинице разрешено и их не наказывают. В действительности же это не так.