Глава Языковой инспекции: и гостиницы – это часть Эстонской Республики!

Приветствующие гостей у входа в гостиницы плакаты и сообщения о действующих услугах тоже написаны на иностранном языке: Welcome!, Welcome to the hotel!, Welcome to our lobby bar!, Open daily, Restaurant is open, welcome! и так далее.

На домофонах у входов, телефонах на этажах гостиниц, в фойе, на указателях и в лифтах чаще всего тоже представлена информация лишь на иностранном языке: reception, call, roomservice, emergency. Обычно это объясняется тем, что речь идет о международных словах, которые все понимают, но из жалоб выясняется, что не все. А, исходя из законов, и не должны понимать.

Информацию только на иностранных языках можно найти и в лифтах, и на лестницах: Emergency call, Use this exit only in case of emergency, Emergency, Emergency exit, Emergency exit only. Если не переводить эти слова, то можно создать прямую угрозу жизни людей, а слова rooms, suite, exit, lobby, push, pull, staff, staff only, personnel, personnel only, luggage room, ladies, gentlemen могут запросто запутать, особенно последние два, которые указывают на женский и мужской туалет.

То, можно ли и где курить, сообщается только тем, кто знает английский язык: «Thank you for not smoking in this room! In case you still decide to smoke, we reserve the right to charge 200 euros to compensate damages. Dear guest, kindly be informed that you are staying at a non-smoking premises, smoking in your room may be liable to a fine of 100 eur; no smoking in this room please». Как видно, за курение в неположенном месте можно быть наказанным, но на эстонском языке об этом почему-то не сообщается. Так может возникнуть ощущение, что говорящим на эстонском языке клиентам курить в гостинице разрешено и их не наказывают. В действительности же это не так.

У входов в рестораны, бары и в другие места во многих гостиницах есть информация только на иностранном языке: entrance, hotel entrance, day spa entrance, breakfast, open. На столах с завтраками блюда называются иностранными словами: natural yoghurt, fruit yoghurt, muesli, cornflakes, butter, milk, cottage cheese и так далее. Очень часто на иностранном языке написаны прейскуранты и меню всевозможных ресторанов, парикмахерских и салонов красоты. Также иностранные ценники и на многих товарах: fridge magnet, shaving kit, dental kit, wall plate, toothbrush, slippers и так далее.

И имеющиеся в номерах гостиниц анкеты для отзывов составлены часто только на иностранных языках.

Я не думаю, что собственники гостиниц умышленно отвергают эстоноязычных клиентов. Это подтверждают и ответны из гостиниц, которые получили предписание от Языковой инспекции. Почти все гостиницы быстро отреагировали на предписания, и начали добавлять информацию на эстонском языке.

Поскольку согласно Закону о языке и иноязычный сайт гостиницы должен содержать информацию на эстонском языке о месте действия, предлагаемых товарах или услугах, при необходимости мы указали гостиницам и на это.

2019 год объявлен годом эстонского языка, поскольку именно в этом году исполнится сто лет с того момента, как эстонский язык впервые назвали государственным языком. А именно, 4 июня 1919 года Учредительное собрание приняло документ – «Eesti wabariigi walitsemise ajutine kord» («Временный порядок управления Эстонской Республикой»). В ст. 3 этого документа сказано, что государственным языком Эстонской Республики является эстонский язык.

Эстонский язык является государственным языком, и у эстонцев - а почему бы и не у всех других - должно быть право получать предназначенную для общества информацию на эстонском языке. Проходящая через языковую политику Эстонии идея заключается в том, что эстонский язык должен быть, а другие языки могут быть.

Призываю всех предпринимателей пересмотреть таблички, надписи и иную общественную информацию, вне зависимости от того, идет ли речь о магазине, предприятии обслуживания или гостинице. Если информация по какой-то причине все еще предоставлена только на иностранном языке, внесите ее и на эстонском языке. Не нужно ждать прихода языкового чиновника или предписания.