Порошенко предложил провести местные выборы в областях с военным положением

Как сообщается в понедельник на сайте парламента, соответствующий законопроект авторства президента Украины зарегистрирован 3 декабря 2018 года.

Текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

О том, что Верховная Рада должна назначить выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) в областях Украины, в которых введено военное положение, ранее в понедельник высказался спикер парламента Андрей Парубий.

"По моему личному мнению, парламент должен развязать эту проблему (запрет на проведение выборов согласно закону о правовом режиме военного положения - ИФ) и назначить выборы в громадах в областях, в которых введено военное положение", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Он отметил, что выборы должны состояться почти в 40 ОТГ. Парубий напомнил, что в 2014 году на Украине были проведены выборы - как президентские, так и парламентские.

По словам спикера, необходимо юридически урегулировать проведение выборов в ОТГ и промежуточных местных выборов. В этом ключе он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внесет соответствующий законопроект.

"Я очень надеюсь, что мы на этой неделе сможем этот законопроект рассмотреть", - сказал Парубий.

Он также выказал уверенность, что данный закон Верховная Рада примет в целом уже в четверг. Как сообщалось, с 26 ноября по 26 декабря 2018 года в десяти областях Украины введено военное положение.

Председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская отмечала, что запланированные на 23 декабря выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ) не смогут пройти в десяти областях Украины, где вводится военное положение. "Статья 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституцию", - констатировала Айвазовская.

Она отметила, что остается вопрос, каким образом избирательный процесс будет возобновлен или объявлен повторно в этих громадах, когда пройдут 30 дней действия военного положения. "ЦИК должна дать на это четкий ответ", - добавила она.

29 ноября Центральная избирательная комиссия Украины указала субъектам и другим участникам местных выборов на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона о правовом режиме военного положения относительно запрета проведения выборов в тех десяти областях, где оно было введено.

"При этом определено, что вопрос назначения выборов в указанных областях будет решаться субъектами их назначения в порядке, определенном законодательством Украины после прекращения или отмены военного положения", - говорится в решении ЦИК, принятом на заседании в четверг.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук в комментарии журналистам подчеркнула, что Комиссия не отменяла проведение местных выборов, а указала субъектам и участникам избирательного процесса на то, что ч.1 ст.19 закона Украины о правовом режиме военного положения содержит прямую норму о запрете проведения выборов.