Картина дня: акт вандализма в Таллинне, полицейский рейд и чемпионство эстонского пауэрлифтера

В этом году на краткосрочную работу в Эстонию приехали более 12 000 иностранцев

По данным Департамента полиции и погранохраны, по состоянию на начало ноября количество граждан третьих стран, получивших право на краткосрочную работу, превысило отметку в 12 000 человек, а с консерватизмом история такова, что прогноз на будущий год предсказывает увеличение этого количества в несколько раз. Читайте далее...

Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Еврокомиссия требует от шести стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше. Читайте далее...

Потратившей городские деньги экс-центристке предъявили подозрение

После выхода статьи Postimees прокуратура начала уголовное производство, заподозрив бывшую главу молодежного собрания Центристской партии Трийну-Лийз Паабо в присвоении городских денег. Читайте далее...

Галерея: здание Таллиннской горуправы осквернили вандалы

Сегодня утром перед жителями столицы открылась необычная картина: минувшей ночью здание мэрии подверглось нападению вандалов. Читайте далее...

Порошенко снова пожаловался на нежелание Путина говорить с ним

Президент Украины Петр Порошенко во второй раз пожаловался на то, что его российский коллега Владимир Путин не желает с ним разговаривать - ни по телефону, ни каким-либо другим способом. Читайте далее...

Сандер Кулламаа: спасибо, что помял мне капот

Именно с этими словами обратился водитель к лежавшему на земле пешеходу, которого он сбил во дворе. Он оставил молодого человека, упавшего от удара на землю, лежать там, где он лежал, и уехал. Скорая помощь доставила парня в травмпункт, где выяснилось, что серьезных травм он не получил. Читайте далее...

В Таллинне откроется еще один круглосуточный спортзал дешевой сети Gym!

Дочернее предприятие MyFitness Gym Eesti на втором этаже здания бывшего магазина WW Passaaz откроет круглосуточный современный спортивный зал, который позволит со следующего лета по выгодной цене тренироваться и в центре Таллинна. Читайте далее...

Тот, благодаря кому во главе преступного мира до сих пор никого нет

Ставший прокурором года госпрокурор Вахур Верте сыграл значительную роль в том, что после убийства Николая Таранкова в эстонском преступном мире до сих пор нет явного лидера. Читайте далее...

В Таллинне полиция проводит масштабный рейд по проверке автомобилей

Полицейские с полудня начали в окрестностях Певческого поля в Таллинне проверять наличие у автомобилей зимних шин, которые с декабря являются обязательными. Читайте далее...

Глава Языковой инспекции: и гостиницы – это часть Эстонской Республики!

У гостей эстонских гостиниц – эстонцев – может сложиться впечатление, что они попали за границу, пишет в Postimees генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск.

Фирма из Дубая вложит сто миллионов евро в проект туннеля Хельсинки-Таллинн