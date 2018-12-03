Керчь. Иллюстративное фото

ФОТО: STR / AFP

В обзоре российских газет 30 ноября:

«Ведомости»: цена тарана

Центральные СМИ обсуждают реакцию России на запрет украинских властей на въезд в Украину российских граждан: с минувшей пятницы въезд в страну запрещен всем без исключения российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Представитель российского МИДа Мария Захарова в тот же день заявила, что Россия не будет отвечать зеркальными мерами. В субботу эту позицию подтвердил на пресс-конференции в Аргентине и президент Владимир Путин.

Запрет, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, стал реакцией на задержание 25 ноября на подходе к Керченскому проливу российскими военными экипажей двух украинских бронекатеров и буксира, направлявшихся в Азовское море.

Такой обобщенный, тотальный запрет на въезд взрослых мужчин, считает газета «Ведомости», несомненно, усиливает ощущение угрозы для Украины со стороны России.