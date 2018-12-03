Eesti Post закрывает контору в здании Таллиннского почтамта

Почтовое предприятие Eesti Post в конце года закрывает контору в здании Таллиннского почтамта Tallinna Postimajа, с нового года обслуживать клиентов будет почтовая контора Finest, расположенная на Пярнуском шоссе.
"В здании почтамта останется ящик для писем, в здании кинотеатра Coca-Cola Plaza размещен почтовый автомат, — сообщил BNS пресс-секретарь торговой марки Omniva предприятия Eesti Post. — В новом году почтовых контор закрывать не планируем".
Почтовая контора в здании Tallinna Postimajа будет открыта до 31 декабря, и это будет укороченный рабочий день. В дальнейшем обслуживать клиентов будет открытая нынешним летом почтовая контора Finest, расположенная по адресу Пярнуское шоссе, 22.
AS Eesti Post является коммерческим предприятием, принадлежащим эстонскому государству. На предприятиях концерна работает 2300 человек по всей Балтии, оборот концерна за 2017 год составил 99,8 млн евро.