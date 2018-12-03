Eesti Post закрывает контору в здании Таллиннского почтамта

"В здании почтамта останется ящик для писем, в здании кинотеатра Coca-Cola Plaza размещен почтовый автомат, — сообщил BNS пресс-секретарь торговой марки Omniva предприятия Eesti Post. — В новом году почтовых контор закрывать не планируем".

Почтовая контора в здании Tallinna Postimajа будет открыта до 31 декабря, и это будет укороченный рабочий день. В дальнейшем обслуживать клиентов будет открытая нынешним летом почтовая контора Finest, расположенная по адресу Пярнуское шоссе, 22.