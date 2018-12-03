Фото: в результате столкновения с грузовиком полицейская машина оказалась в кювете

Полицейский автомобиль попал в ДТП в Валгамаа. ФОТО: Politsei

ДТП произошло в 08:16 в волости Валга на 14,7 км дороги Сангасте-Тыллисте. Грузовик Scania, за рулем которого был 54-летний мужчина, врезался сзади в Škoda Superb, 21-летняя водитель которого начала поворачивать налево.

Что зхарактерно, Škoda – валгамааский полицейский автомобиль со спецрасцветкой.

Старший комиссар юго-восточного отделения полиции Каймар Карм сказал в понедельник, что все обстоятельства ДТП, в том числе точная его причина, еще выясняются: «На данный момент точно известно, что попавший в аварию полицейский автомобиль не был на оперативном выезде, но был задействован в поисках пропавшего в этом районе человека».

Полиция искала женщину, которая 1 декабря ушла в неизвестном направлении из дома призрения в деревне Паю, Валгамаа. ​Пропавшую нашел в воскресенье после обеда гуляющей по кругу работник того же дома призрения.

На данный момент, по словам Каймара Карма, известно, что оба водителя были трезвыми. Разумеется, у сотрудницы полиции имеются водительские документы, полный порядок с правами был и у водителя грузовика.

Также Карм подтвердил, что попавшие в ДТП автомобили технически были в порядке и их шины соответствовали требованиям. Также оба водителя были пристегнуты. Покрытие дороги было асфальтированным, на нем лежал снег. В момент ДТП было уже светло.