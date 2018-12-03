EKRE вновь выступила с призывом прервать ратификацию пограндоговора с РФ

На этот раз причиной такой инициативы стали последние события в Керченском проливе, сообщил в понедельник, 3 декабря, порталу Rus.ERR депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадисон.

«Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров», - подчеркнул Мадисон.

В октябре прошлого года Рийгикогу отклонил схожую инициативу EKRE.