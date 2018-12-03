Пн, 3.12.2018
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  • EKRE вновь выступила с призывом прервать ратификацию пограндоговора с РФ

EKRE вновь выступила с призывом прервать ратификацию пограндоговора с РФ

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Яак Мадисон.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) вновь подготовила законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением.

На этот раз причиной такой инициативы стали последние события в Керченском проливе, сообщил в понедельник, 3 декабря, порталу Rus.ERR депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадисон.

«Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров», - подчеркнул Мадисон.

В октябре прошлого года Рийгикогу отклонил схожую инициативу EKRE.

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас 14 ноября 2018 года подтвердил, что он по-прежнему поддерживает завершение ратификации эстонско-российских пограничных соглашений, а действия России на Украине следует рассматривать вне этого процесса.

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