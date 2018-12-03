Деревянный променад и “нарвская Венеция” - какие проекты в Нарве оплатят европейские фонды?

В конце ноября открылся очередной этап финансирования Программы приграничного сотрудничества Эстонии и России. На различные проекты в двух странах выделено 34,2 миллиона евро. Руководитель Службы проектов нарвской горуправы Анне Веево рассказала, на какие средства рассчитывают городские власти Нарвы, и что именно будет на них построено.
Променад протянется дальше
По словам Анне Веево, бюджет третьего этапа строительства променадов в Нарве и Ивангороде составляет около 4,43 млн евро. Из них около 2 млн достанется Нарве и около 2,4 млн - Ивангороду.
В Нарве променад будет продолжен по острову, который отделяет Нарову от Липовой ямки. Причем часть его будет из бетона и асфальта, а часть - из досок, как, например, вдоль пляжа в Нарва-Йыэсуу. Это связано с тем, что часть территории Липовой ямки является защитной археологической зоной - в каменном веке здесь была стоянка первобытных людей, и раскапывать землю для капитального строительства нельзя.
Кроме дорожного покрытия будут заменены два небольших моста.
Если хватит средств, в рамках этого проекта будет также обустроена площадка “пятикронового вида”. Смотровая площадка, с которой открывается такой же вид, который был изображен на купюре в 5 эстонских крон, запланирована еще 3 года назад, но с тех пор цены на строительном рынке поднялись, и нет уверенности, что проектных денег хватит.
В Ивангороде променад будет продолжен от построенного участка до моста “Дружба” - это около 500 метров. Там предстоят большие предварительные работы по укреплению берега.
“Изначально у них был запланирован двухуровневый променад, и первую часть они построили, - рассказала Анне Веево. - Но чтобы сделать всё в каких-то разумных рамках, не разбивая проект на много этапов, они перепроектировали, изменили на одноуровневый променад. Сейчас идут переговоры с программой, они уточняют детали. Дело движется к заключению гранд-контракта”.
Начать строительство в Нарве готовы были уже в уходящем году, но подготовка документов российской стороной затянулась. Только 12 ноября российский президент подписал закон, позволяющий запустить работу Программы приграничного сотрудничества.
Проект продолжения променада рассчитан на 3 года, то есть к концу 2021 года можно будет увидеть любимую нарвитянами Липовку обновленной.
Вдохнуть жизнь в порт Кулгу
Еще один проект Программы приграничного сотрудничества называется “Кластер отдыха в Нарве и Сланцах”. На полмиллиона евро два города оборудуют зоны отдыха у воды.
В Нарве приведут в порядок территорию порта Кулгу на Нарвском водохранилище. Сейчас там занимаются кадеты нарвского Клуба юных моряков, желающие обучаются управлению яхтами, портом активно пользуются рыбаки, а вокруг расположены многочисленные дачные участки и лодочные гаражи. Причем лодочные гаражи связаны с водохранилищем каналами, и многие владельцы также используют гаражи как дачи, поэтому район часто называют “нарвской Венецией”.
По словам Анне Веево, цель проекта - помочь созданию здесь кластера заинтересованных предприятий, которые могли бы оказывать различные услуги туристам.
Планировалось, что в рамках проекта отремонтируют и здание порта, но экспертиза показала, что его фундамент не выдержит нагрузки. Здание требуется сносить и строить вместо него новое. Уже есть и строительный проект, но в рамках совместного со Сланцами проекта на новое здание средств не хватает.
В порту Кулгу будут перестроены дороги, организованы зеленые зоны, отремонтирована причальная стенка.
В российском городе-партнере Сланцы планируют оборудовать городской пляж на реке Плюсса: установить понтон для купальщиков, построить дорожки, установить скамейки и также привлечь местных предпринимателей.
Проект рассчитан на 2,5 года.
Это первый подобный опыт сотрудничества Нарвы и Сланцев, и продолжает теплиться надежда, что в отдаленной перспективе удастся восстановить судоходное сообщение между двумя городами, которое существовало в прошлом веке.
Не только муниципальные проекты
В Программе приграничного сотрудничества участвуют не только муниципалитеты. Так Нарвский музей и Музейное агентство Ленинградской области подготовили совместный проект, в рамках которого пройдет следующий этап восстановления Ивангородской крепости, а в Нарве приведут в порядок большой двор Нарвского замка и прилегающий к замку полубастион Кристервал.
Свои проекты подают и некоммерческие организации. По словам Анне Веево, в прошлые периоды финансирования в Программу приграничного сотрудничества поступало более 200 ходатайств, но выделенных средств хватало лишь не несколько проектов.
“Программа действует по всей протяжённости границ и далеко вглубь от границ - в Ленинградской области, Псковской области - и на всё это выделено 34 миллиона. Обычно приходит больше 200 ходатайств. Из них выбирают крупномасштабные, которые в приоритете у государства. У нас это - променад и две крепости. Но конкуренция здесь - жесточайшая”.
На реализацию Программы приграничного сотрудничества 16,8 млн евро выделено из Европейского фонда регионального развития и Европейского инструмента соседства, 8,4 млн евро из российского федерального бюджета и 9 млн евро из госбюджета Эстонии.