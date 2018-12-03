Деревянный променад и “нарвская Венеция” - какие проекты в Нарве оплатят европейские фонды?

Променад протянется дальше

По словам Анне Веево, бюджет третьего этапа строительства променадов в Нарве и Ивангороде составляет около 4,43 млн евро. Из них около 2 млн достанется Нарве и около 2,4 млн - Ивангороду.

В Нарве променад будет продолжен по острову, который отделяет Нарову от Липовой ямки. Причем часть его будет из бетона и асфальта, а часть - из досок, как, например, вдоль пляжа в Нарва-Йыэсуу. Это связано с тем, что часть территории Липовой ямки является защитной археологической зоной - в каменном веке здесь была стоянка первобытных людей, и раскапывать землю для капитального строительства нельзя.

Кроме дорожного покрытия будут заменены два небольших моста.

Если хватит средств, в рамках этого проекта будет также обустроена площадка “пятикронового вида”. Смотровая площадка, с которой открывается такой же вид, который был изображен на купюре в 5 эстонских крон, запланирована еще 3 года назад, но с тех пор цены на строительном рынке поднялись, и нет уверенности, что проектных денег хватит.

В Ивангороде променад будет продолжен от построенного участка до моста “Дружба” - это около 500 метров. Там предстоят большие предварительные работы по укреплению берега.

“Изначально у них был запланирован двухуровневый променад, и первую часть они построили, - рассказала Анне Веево. - Но чтобы сделать всё в каких-то разумных рамках, не разбивая проект на много этапов, они перепроектировали, изменили на одноуровневый променад. Сейчас идут переговоры с программой, они уточняют детали. Дело движется к заключению гранд-контракта”.

Начать строительство в Нарве готовы были уже в уходящем году, но подготовка документов российской стороной затянулась. Только 12 ноября российский президент подписал закон, позволяющий запустить работу Программы приграничного сотрудничества.

Проект продолжения променада рассчитан на 3 года, то есть к концу 2021 года можно будет увидеть любимую нарвитянами Липовку обновленной.

Вдохнуть жизнь в порт Кулгу

Еще один проект Программы приграничного сотрудничества называется “Кластер отдыха в Нарве и Сланцах”. На полмиллиона евро два города оборудуют зоны отдыха у воды.

В Нарве приведут в порядок территорию порта Кулгу на Нарвском водохранилище. Сейчас там занимаются кадеты нарвского Клуба юных моряков, желающие обучаются управлению яхтами, портом активно пользуются рыбаки, а вокруг расположены многочисленные дачные участки и лодочные гаражи. Причем лодочные гаражи связаны с водохранилищем каналами, и многие владельцы также используют гаражи как дачи, поэтому район часто называют “нарвской Венецией”.

По словам Анне Веево, цель проекта - помочь созданию здесь кластера заинтересованных предприятий, которые могли бы оказывать различные услуги туристам.