Айвар Пау: заявление о преступлении против EKRE

Да, по моей оценке, в прошлый понедельник в Таллинне у парадного входа в Рийгикогу было совершено как минимум три преступления, и я удивляюсь, почему на них отреагировали как на нечто пустое и повседневное: у провоцировавшего с применением насилия отняли солнечные очки и врезали ногой по заднице.

Но намного более серьезное, опасное и ужасное произошло там же спустя несколько десятков минут. Там произошло нечто, что просто проспали на фоне цирка, но что превращает одну попавшую в парламент демократическим путем партию в преступную организацию больше подходящую прошлому столетию.

Я говорю о коммерческом объединении под названием EKRE и подстрекательствах его руководителей убивать. Убивать своих политических оппонентов, убивать соотечественников, руководство своей страны. Ныть перед общественностью об угрозе молчаливой эпохи и в то же время называть всех, кто думает иначе, предателями, а также говорить, что они заслужили смерти, точнее – через повешение.

«Да, мы знаем, что обычно делают с предателями!» Такими словами закончил свое выступление перед коммерческим объединением НКО «Эстонская консервативная народная партия» член правления Хенн Пыллуаас сразу после того, как его приверженцы совершили насильственные действия в отношении депутата Европарламента. Молодежь, вероятно, не знает этой сцены из культового фильма «Последняя реликвия», для них приведу длинную выдержку из кинолетны.

Главарь: Растопчем ли в пух и прах этот монастырь, эту крепость чужого духа и власти, которые топтали своими ногами нашу свободу, нашу землю, наш хлеб?

Бунтующие: Да!

Главарь: Тогда я спрошу у вас, почему мы не видим среди нас людей Иво Шенкенберга, наших братьев? Это они приманили монастырь и направили на путь сдачи! А что заслужили сдающиеся?

Бунтующие: Смерть!

Главарь: И потому я призываю вас к осторожности между собой, чтобы у сдающихся не было покоя и понимания, чтобы тайное ухо не услышало, глаз не увидел, зуб не справился!

Таким образом, у нас есть коммерческое объединение, у нас есть член его руководящего органа и умышленный призыв последнего убивать политических оппонентов. Юридическое лицо, то есть партия отвечает перед законом точно так же, как представляющий ее руководящий работник или член.

У нас есть состав преступления, его соучастник, то есть призывающий, и, к счастью, еще нет реальных последствий и исполнителей. Но мы действительно должны этого ждать?! Неужели избиение чернокожих в Тарту, прямое насилие на Тоомпеа на глазах у всего народа Эстонии – это недостаточные признаки опасности?

Разве не является признаком опасности и то, что на том же Тоомпеа была установлена виселица для предателей, а рядом с ней размахивали плакатом в фото президента? Разве это не было призывом к убийству?

Мой болевой порог был преодолен еще неделю назад. Сегодня я хочу спросить: что еще должно произойти, чтобы этот порог был преодолен у прокуратуры, команды охраны парламента, у избирателей и общественности?

В этом контексте абсолютно неважно, какие взгляды кто-то представляет, что они думают о беженцах и подоходном налоге, являются они уставшими от жизни стариками или успешной молодежью. Неважно, являешься ты экрешником или соцдемом. Важен призыв к насилию в такой жестокой форме.

Главный редактор еженедельника Eesti Ekspress Эрик Моора назвал в воскресном выпуске «Актуальной камеры» виселицу перед парламентом лишь вызывающим огорчение и пугающим фактом. Такой подход - слабый и скучный, как пресс-сообщения пиар-политика Янека Мягги. Я бы назвал случившееся недопустимым и требующем немедленной реакции преступлением. EKRE придется выбрать: решительно действовать самой и выбросить разжигателей за борт, или получить титул преступной организации.

Ах, да, разжигание ненависти со стороны юридического лица оговорено и в Пенитенциарном кодексе. Не нужно указывать, сколько этого было на том митинге у Тоомпеа или на последовавшем после него заседании Рийгикогу, где председатель партии призвал не пускать в Эстонию специалистов из Африки. Послушайте, это уже не свобода слова. И свобода слова может быть преступлением, и о виновных деяниях, совершенных словом, говорит почти треть Пенитенциарного кодекса.