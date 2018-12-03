Пропавшего 18-летнего футболиста московского "Локомотива" нашли мертвым

Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело футболиста было найдено на юге Москвы. «Локомотив» подтвердил смерть Ломакина на своем сайте.

Ранее 3 декабря сообщалось, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с пропажей сына.

30 ноября игрок прибыл в медицинский центр «Локомотива» для прохождения процедур и заночевал на месте. Позже, как оказалось, футболист распивал спиртное вместе с приятелем. Телефон Ломакина был обнаружен 2 декабря в автомобиле столичного такси.