Пн, 3.12.2018
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  • Пропавшего 18-летнего футболиста московского "Локомотива" нашли мертвым

Пропавшего 18-летнего футболиста московского "Локомотива" нашли мертвым

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Футболист московского «Локомотива» Алексей Ломакин, пропавший 30 ноября, был найден мертвым,сообщает lenta.ru.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что тело футболиста было найдено на юге Москвы. «Локомотив» подтвердил смерть Ломакина на своем сайте.

Ранее 3 декабря сообщалось, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с пропажей сына.

30 ноября игрок прибыл в медицинский центр «Локомотива» для прохождения процедур и заночевал на месте. Позже, как оказалось, футболист распивал спиртное вместе с приятелем. Телефон Ломакина был обнаружен 2 декабря в автомобиле столичного такси.

Последний матч полузащитник провел в сентябре 2018-го, выйдя на поле во встрече против московского «Динамо». Ломакин был воспитанником «Локомотива». В сезоне-2018/2019 он провел три матча в составе молодежной команды клуба.

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