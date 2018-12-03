Максим Лапунов. ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что, по данным следователей, решение об отказе в возбуждении дела по заявлению Максима Лапунова о преследовании в Чечне за гомосексуальную ориентацию принято в связи с тем, что он покинул страну и не явился для дачи показаний.

«В беседах со следователями они мне пояснили, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела им необходимо было пригласить Лапунова и он приглашался, но поскольку он и вся его семья выехали на постоянное место жительства в Эстонию, он сюда не приехал», - сказала Татьяна Москалькова журналистам в Москве в понедельник.

«Если эта информация не соответствует действительности, он вправе обратиться ко мне, я готова продолжить работу, связанную с решением вопроса о возбуждении уголовного дела. Если он действительно готов приехать или приехал и дал пояснения, но приняли отрицательное решение, на мой взгляд, органам прокуратуры нужно проверить, действительно ли есть достаточные основания для такого решения», - добавила она.

Москалькова подчеркнула, что неоднократно обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Максима Лапунова, и считает, что «следствие могло бы установить истинную картину».

«Отказ в возбуждении уголовного дела - это отказ в доступе к правосудию. Я вообще противник института отказа в возбуждении уголовного дело, и считаю, что на досудебной стадии нет инструментов, позволяющих установить истину», - сказала Москалькова.

Напомним, что 26 ноября «Новая газета» сообщила, что Ставропольский краевой суд оставил в силе решение Ессентукского городского суда, признавшего законным отказ Следственного комитета России возбудить уголовное дело по факту незаконного задержания и пыток Лапунова.

Ранее Москалькова написала председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после отказа следствия возбудить уголовное дело по заявлениям Лапунова о насилии над геями в чеченских тюрьмах. По ее мнению, есть основания для предоставления государственной защиты жителю Омской области, утверждающему, что он подвергся преследованию в Чечне за свою гомосексуальную ориентацию.

«Я этот вопрос буду докладывать руководству Следственного комитета РФ. На мой взгляд, имеются все основания для возбуждения уголовного дела и предоставления Максиму Лапунову государственной защиты», - сказала Татьяна Москалькова. Она также сообщала, что попросила следственные органы начать проверку по жалобе человека, утверждающего, что подвергся преследованию в Чечне за свою гомосексуальную ориентацию.

«Новая газета» и ряд правозащитников сообщали о массовых незаконных задержаниях, пытках и убийствах жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.