В Мустамяэ посылочные роботы будут доставлять заказанные продукты на дом

- Естественно, цель – чтобы она работала не только в одном или двух регионах, а по всей Эстонии. Все зависит от того, как пойдет в Мустамяэ и какие изменения нам придется внести. На самом деле, нам необходимо сотрудничать с местной общиной, чтобы они давали нам обратную связь, на основании которой мы могли бы улучшить услугу.

Я не хотел бы точно очерчивать временные рамки расширения. Это точно не случится в ближайший месяц, но, если через год-два мы не будем развозить продукты по Таллинну, я буду несколько разочарован.

Starship в Мустамяэ. ФОТО: P M

- Вы не единственные деятели на рынке, конкуренция тесная, а копирование изделий портит рынок. Как вы боретесь с этим?

- Ханнес Тамьярв когда-то хорошо сказал, что, если ты копируешь конкурента, ты никогда не опередишь его. Думаю, это совершенная правда. Хотя мы не единственные в мире, кто занимается посылочными роботами, мы точно зашли дальше них. Мы единственная фирма, которая активно оказывает ежедневную услугу с помощью роботов.

- Кто-то хотел купить ваших роботов? Сколько вообще стоит робот и во что обходится его сервис?

- Спрашивали, конечно, но это не наша бизнес-модель. Робот слишком дорог, чтобы обслуживать одного человека или семью. Он был бы в таком случае предметом роскоши. Думаю, наша нынешняя модель имеет больше смысла.

Стоимость производства робота составляет тысячи евро. Цена обслуживания – очень хороший вопрос, поскольку мы активно занимаемся ее оптимизацией и это важная часть нашего развития. Потребитель не видит расходов по обслуживанию, но для бизнеса крайне важно, чтобы все операционные расходы были как можно ниже. 1,5 евро за груз – это немного, на эти деньги ты не можешь покрыть много обслуживания и прочих расходов.

Крупнейшие европейские компании оказались в ситуации, когда их бизнес работает, у них много денег, но они видят, что рост стартапов угрожает их бизнесу.

- Помимо сервиса, стартап наверняка испытывает трудности с расходами на рабочую силу. Как на Starship повлияло давление зарплат и нехватка рабочей силы?

- Мы самая крутая технологическая компания в Таллинне. Особенно если говорить об инженерах. Все хотят строить роботов. Это же круто! Зарплаты в IT-секторе растут, но в то же время вырос и профессионализм людей. Весь IT-сектор в последние 5-10 лет стал намного более умелым. 15 лет назад, когда мы делали Skype, мы все были в большей степени любителями, чем сейчас.

- Твоя крупнейшая история успеха – по-прежнему Skype или Starship уже начинает догонять?