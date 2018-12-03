В Мустамяэ посылочные роботы будут доставлять заказанные продукты на дом

Журналист Postimees встретился с соучредителем Starship и Skype Ахти Хейнла в Котле культуры, где проходил фестиваль роботехники Robotex. Именно с этого мероприятия, где между собой соревнуются роботы, несколько лет назад зародился стартап Starship.
“Несколько лет назад я подумал, что буду соревноваться со своим роботом на Robotex и обязательно сразу выиграю. На самом деле, я вылетел в первом же туре», - вспоминает Хейнла.
Теперь стартап находится в той стадии, что жители Мустамяэ с помощью платформы Starship с сегодняшнего дня могут заказывать еду на дом из Kadaka Selver с помощью посылочных роботов.
- Насколько похожи твой первый построенный для Robotex робот и нынешний посылочный робот Starship?
- Они совершенно разные. Они и сделаны для совершенно разных целей. Первый для того, чтобы играть в футбол на площадке 3 х 6 метров, второй – для того, чтобы возить людям продукты.
- Посылочные роботы Starship начнут доставлять жителям Мустамяэ продукты, купленные в Kadaka Selver, но их и раньше видели в городе. Как прошли пилотные проекты?
- Мы очень много тестировали роботов, чтобы рассмотреть возможные ситуации для получения опытных данных. Мы должны были многое поменять, поскольку сконструировать роботов сложно. Нужно время, чтобы прийти к тому, что плохих ситуаций не происходит. Поначалу роботы останавливались в неправильном месте, где-то ехали слишком быстро, где-то слишком медленно, не понимали точно, когда надо пересекать улицу. Теперь все намного лучше.
- Как будет выглядеть заказ продуктов на дом? Сколько заказов вы можете принять?
- Мы обслуживаем территорию площадью в несколько квадратных километров. То есть мы не оказываем услуг по всему Таллинну, поскольку роботы движутся со скоростью пешехода. Если сейчас люди привыкли, что при заказе продуктов на дом уходит день или два, то наши роботы будут доставлять домой продукты так быстро, как дошел бы сам человек.
Например, в Англии, где мы уже предлагаем эту услугу, с момента заказа до доставки продуктов на дом уходит полчаса. То есть мы, по сути, заменяем поход в магазин. Люди, наверное, и сейчас заказывали бы больше продуктов на дом, но большинство этого не делают, потому что торопятся. Если сегодня у тебя кончилось молоко, едва ли ты захочешь получить его послезавтра.
Один из руководителей в сфере интернет-торговли сказал мне когда-то, что люди моложе сорока лет не умеют спланировать свои дела на неделю вперед. Люди постарше привыкли к планированию, но молодые не хотят этого делать. Я тоже не хочу планировать. Я хочу, чтобы вещь была за дверью через тридцать минут. А не завтра или послезавтра.
- Роботы же недешевые. Насколько дорога эта услуга?
- Роботы действительно недешевы, но наша плата за услугу составляет 1,5 евро. То есть мы дешевле, чем традиционная курьерская услуга.
- Какой вес может перевозить посылочный робот?
- До десяти килограммов, то есть пара продуктовых сумок влезет.
- Услуга будет работать только в Мустамяэ, когда она распространится по всей Эстонии?
- Естественно, цель – чтобы она работала не только в одном или двух регионах, а по всей Эстонии. Все зависит от того, как пойдет в Мустамяэ и какие изменения нам придется внести. На самом деле, нам необходимо сотрудничать с местной общиной, чтобы они давали нам обратную связь, на основании которой мы могли бы улучшить услугу.
Я не хотел бы точно очерчивать временные рамки расширения. Это точно не случится в ближайший месяц, но, если через год-два мы не будем развозить продукты по Таллинну, я буду несколько разочарован.
- Вы не единственные деятели на рынке, конкуренция тесная, а копирование изделий портит рынок. Как вы боретесь с этим?
- Ханнес Тамьярв когда-то хорошо сказал, что, если ты копируешь конкурента, ты никогда не опередишь его. Думаю, это совершенная правда. Хотя мы не единственные в мире, кто занимается посылочными роботами, мы точно зашли дальше них. Мы единственная фирма, которая активно оказывает ежедневную услугу с помощью роботов.
- Кто-то хотел купить ваших роботов? Сколько вообще стоит робот и во что обходится его сервис?
- Спрашивали, конечно, но это не наша бизнес-модель. Робот слишком дорог, чтобы обслуживать одного человека или семью. Он был бы в таком случае предметом роскоши. Думаю, наша нынешняя модель имеет больше смысла.
Стоимость производства робота составляет тысячи евро. Цена обслуживания – очень хороший вопрос, поскольку мы активно занимаемся ее оптимизацией и это важная часть нашего развития. Потребитель не видит расходов по обслуживанию, но для бизнеса крайне важно, чтобы все операционные расходы были как можно ниже. 1,5 евро за груз – это немного, на эти деньги ты не можешь покрыть много обслуживания и прочих расходов.
Крупнейшие европейские компании оказались в ситуации, когда их бизнес работает, у них много денег, но они видят, что рост стартапов угрожает их бизнесу.
- Помимо сервиса, стартап наверняка испытывает трудности с расходами на рабочую силу. Как на Starship повлияло давление зарплат и нехватка рабочей силы?
- Мы самая крутая технологическая компания в Таллинне. Особенно если говорить об инженерах. Все хотят строить роботов. Это же круто! Зарплаты в IT-секторе растут, но в то же время вырос и профессионализм людей. Весь IT-сектор в последние 5-10 лет стал намного более умелым. 15 лет назад, когда мы делали Skype, мы все были в большей степени любителями, чем сейчас.
- Твоя крупнейшая история успеха – по-прежнему Skype или Starship уже начинает догонять?
- Skype – естественно, больше, если посмотреть, как высоко взлетела его звезда. Starship – пока не миллиардная фирма, но потенциальный рынок на самом деле больше. Если бы мы осуществляли всевозможные перевозки по всему миру, мы были бы не миллиардной компанией, а стомиллиардной, и мы работаем в этом направлении.
- А ты сам еще пользуешься Skype?
- Все меньше. Прежде всего, потому, что как инженер программного обеспечения я пользуюсь операционной системой Linux, а Microsoft и Skype решили, что больше не будут столько в это вкладывать. Для меня услуга Skype стала такой, что ей все менее удобно пользоваться.
- Ты как-то сказал, что тебе жаль, что ты не инвестировал в Transferwise на начальной фазе его существования. Есть ли еще стартапы, которые ты проспал и теперь об этом жалеешь?
- Рассуждать задним числом – неблагодарное дело. С Transferwise просто была такая ситуация, что я видел, что из этого выйдет большой толк, когда они еще не выросли. Но все равно не инвестировал! Здесь я до сих пор посыпаю голову пеплом.
- Крупные традиционные фирмы стали все больше интересоваться нашими стартапами и в последние годы многие, включая Starship, получили приличные инвестиции. О чем это говорит?
- В последние десять лет произошли большие перемены. Крупнейшие европейские компании оказались в ситуации, когда их бизнес работает, у них много денег, но они видят, что рост стартапов угрожает их бизнесу. Традиционные фирмы понимают, что их дела идут пока еще хорошо, но через десять лет это не обязательно будет так.
Они поняли, что мы используем свободные деньги для того, чтобы инвестировать в потенциальный рост. Мы ведь тоже получили инвестицию от Daimler, которая отлично вписывается в эту модель. Daimler инвестировал и в Taxify. То есть такие идеи вынашивают и остальные.
Рынок все ставит на свои места. Если инвесторы отказываются вкладывать деньги, значит, это не работает.
Десять лет назад было не так. Тогда крупные компании смотрели на стартапы, как на комаров, которые не потревожат крупных слонов и которых легко раздавить. Сейчас отношение изменилось. Все понимают, что эти комары маленькие, но могут стать огромными.
- Ты связан со многими стартапами. Что стало твоей самой большой неудачей?
- Самые большие – те, о которых я потом думал, зачем вообще надо было начинать, если с самого начала было понятно, что это не работает. У меня было довольно много таких предприятий, где я встречался с двумя-тремя людьми, мы набрасывали на доске схемы и идеи, нанимали еще пару человек и спустя пару месяцев мы видели, что дело не пойдет.
Причем такие фирмы, как Skype и Starship начинались так же. Мы кучкой стояли перед доской. В первый день непонятно, получится проект или нет.
- Как распознать неудачу? Никто ведь не хочет отказываться от проекта?
- Думаю, это приходит с опытом. К несчастью, нет простого правила, как распознать хороший проект. В основном, рынок все ставит на свои места. Если инвесторы отказываются вкладывать деньги, значит, это не работает.
- Ты говорил, что стартапы – начало экономического успеха Эстонии. Как государство могло бы больше их поддерживать?
- Во-первых, ликвидировать препятствия и бюрократию, которая вставляет стартапам палки в колеса. Во-вторых, политики и главы государств часто выступали с инициативами, что теперь мы построим технологический городок и инвестируем в недвижимость. На самом деле, от недвижимости зависит очень мало.
Все зависит от людей и, если они есть, они могут работать и в гаражах. Если кто-то хочет потратить деньги, чтобы оживить инновации стартапов, я думаю, лучше всего на уровне государства было бы инвестировать в фонды.
Не прямые инвестиции в компании, поскольку инвесторам в стартапы нужен опыт. Неопытные инвестируют во все, но такое поведение портит рынок. И это ни для кого не хорошо. Ты должен быть хорош в инвестициях, а государство обычно этого делать не умеет.
С точки зрения найма специалистов, играет большую роль не недвижимость, а детали вроде того, в какую школу может отдать своего ребенка иностранный специалист. Такие важные бытовые детали – самая большая проблема.
- Глава портала по найму Jobbatical написал недавно в социальных сетях, как на его американскую подругу напали на улице. Такие случаи не делают Эстонию непривлекательной для иностранных специалистов?
- Такие вещи случаются везде, и один инцидент не заставит зарубежных специалистов подумать, что не хочется ехать в такое место. Вообще зарубежные специалисты хотят сюда приехать. У нас гостит человек из именитого американского университета, который хочет переехать сюда, чтобы работать в Starship. К нам переезжали из Германии, три человека переехали из Австралии. Люди хотят приехать.
Starship Technologies
Учреждена: 2014
Учредители: Янус Фрийз и Ахти Хейнла
Starship Technologies конструирует и производит посылочных роботов.
Ранее работавший в Airbnb Лекс Байер стал исполнительным директором фирмы в июне этого года, когда из нее ушел Аллан Мартинсон.
Немецкий автопроизводитель Daimler инвестировал в фирму более 16 миллионов евро.
Другими инвесторами в компанию стали Shasta Ventures, Matrix Partners, ZX Ventures, Morpheus Ventures, Grishin Robotics и Playfair Capital.
Жители Эстонии опасаются, что к нам приедет множество людей другой культуры, которые задушат местную, но это неправда. Недавно на Тоомпеа звучали лозунги против массовой иммиграции. Думаю, все эстонские партии и большая часть жителей Эстонии против того, чтобы в Эстонию приехало 200 000 беженцев. Часть избирателей партий считают, что другие партии хотят этого, но в действительности этого не хочет никто. Часть просто смотрит по-человечески, что, если кто-то бежит от войны и приплывет на берег моего острова, я либо оттолкну его от берега, и он утонет на моих глазах, либо я возьму его на берег и дам ему приют. Жизнь показала, что люди, которые мы принимали до сих пор, быстро уезжали из Эстонии.
- На носу выборы. Ты уже знаешь, за кого будешь голосовать?
- Я еще не решил. Я в такой ситуации, что смотрю и думаю, после отсеивания осталось три партии. Вообще у меня либеральные взгляды, и это уже расставляет какие-то вещи по местам.
- Кристьян Раху на прошлой неделе продал Utilitas и дал всем работникам по 50 000 евро. Что ты об этом думаешь и сделал ли бы ты то же самое?
- У работников Starship есть опционы акций, то есть изначально мы договорились, что будет примерно так. Когда стартап продается, заботятся о том, чтобы все, кто хоть сколько-то способствовал успеху фирмы, получили какую-то существенную долю от продажи. Причем местами людей непропорционально озолотили.
У Cleveron готов прототип посылочного робота
До сих пор занимавшаяся посылочными автоматами вильяндиская фирма Cleveron изготовила прототип посылочного робота. Робот-курьер будет весить около 100 кг и сможет перевозить посылки весом до 200 кг и днем, и ночью.
Так же, как и весящий в десять раз меньше посылочный робот Starship, робот Cleveron предназначен для фирм, занимающихся торговлей по интернету. Цель робота – автоматизировать работу курьера и обеспечить автономную передачу посылки.
Робот-курьер, подобно автомобилям-беспилотникам, мог бы ездить по проезжей части, перевозя посылки весом в несколько сотен килограммов. После прибытия в нужный пункт назначения, робот мог бы оставлять посылку в посылочном автомате недалеко от дома и ехать дальше, при желании клиент может сам взять посылку из робота.
Цель Cleveron – вывести первых роботов-курьеров к 2020 году на улицы Эстонии, если к тому времени это будут позволять законы.
Реэт Пяргма