Посмертная награда за мужество: житель Кохтла-Ярве призвал к порядку нарушителя и получил роковой удар ножом

Трагически закончившийся случай произошел в начале декабря прошлого года, когда Сергей Дайнеко вместе с женой Валентиной и друзьями проводил время в баре-бильярде в Кохтла-Ярве. Вскоре посетителям бара стали мешать мужчина и женщина, которые на повышенных тонах выясняли отношения. Сергей и его жена несколько раз вежливо обращались к ругающимся, прося прекратить их шуметь.

Когда Сергей и Валентина вышли во двор, за ними последовал ранее скандаливший в баре мужчина, который ударил Сергея ножом в живот на глазах у его жены. От полученного ранения Сергей позже скончался в больнице.

Нападавший сейчас отбывает восьмилетний срок в тюрьме.

По оценке Министерства юстиции, слабое чувство товарищества и безразличие к окружающим – одна из наиболее болезненных проблем Ида-Вирумаа, где не слишком-то борются за защиту потерпевших и для обеспечения спокойствия сограждан. Но Сергей продемонстрировал гражданское мужество и защищал мирным путем правопорядок и общественное спокойствие.

«Чрезвычайно прискорбно, что защищающий правопорядок человек может потерять жизнь. Но очень важно, чтобы люди все-таки осмеливались это делать. Сергей осмелился и заслуживает за это признания», - отметило Министерство юстиции.