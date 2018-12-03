Посмертная награда за мужество: житель Кохтла-Ярве призвал к порядку нарушителя и получил роковой удар ножом

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сегодня вручил награды за гражданское мужество 27 людям, которые своими смелыми поступками помогли остановить преступление, поддержали нуждающихся в помощи и внесли вклад в обеспечении общественной безопасности. Среди прочих награда была присвоена, к сожалению, посмертно Сергею Дайнеко, пишет Postimees.
Трагически закончившийся случай произошел в начале декабря прошлого года, когда Сергей Дайнеко вместе с женой Валентиной и друзьями проводил время в баре-бильярде в Кохтла-Ярве. Вскоре посетителям бара стали мешать мужчина и женщина, которые на повышенных тонах выясняли отношения. Сергей и его жена несколько раз вежливо обращались к ругающимся, прося прекратить их шуметь.
Когда Сергей и Валентина вышли во двор, за ними последовал ранее скандаливший в баре мужчина, который ударил Сергея ножом в живот на глазах у его жены. От полученного ранения Сергей позже скончался в больнице.
Нападавший сейчас отбывает восьмилетний срок в тюрьме.
По оценке Министерства юстиции, слабое чувство товарищества и безразличие к окружающим – одна из наиболее болезненных проблем Ида-Вирумаа, где не слишком-то борются за защиту потерпевших и для обеспечения спокойствия сограждан. Но Сергей продемонстрировал гражданское мужество и защищал мирным путем правопорядок и общественное спокойствие.
«Чрезвычайно прискорбно, что защищающий правопорядок человек может потерять жизнь. Но очень важно, чтобы люди все-таки осмеливались это делать. Сергей осмелился и заслуживает за это признания», - отметило Министерство юстиции.
Помимо Сергея Дайнеко, награды за гражданское мужество получили восьмилетняя Касандра, десятилетняя Каролийне, 14-летний Астон, Тийна Лейтмаа, Мона Сыуканд, Арго Томинг, Керсти Мяэвялья, Инга Тальмет, Лийси и Имре Кууск, Анни Паарет, Антс Кукк, Сандор Сааре, Сийм Кикерпуу, Любовь Мосиенко, Михаил Болтушин, Ове Крейцвальд, Алексей Ильенко, Карл Паас, Станислав Берединов, Хеди Сеэман, Андрус Тийтус, Вейго Шапель, Кристо Круусманн, Арнольд Альясте и Рагнар-Хейни Ландсов.