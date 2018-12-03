Результаты экспертизы: аварию, в которой погибла эстонская телеведущая, спровоцировал водитель грузовика

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто рассказала, что непосредственно после совершения ДТП полиция допросила в качестве подозреваемого в преступлении водителя грузовика с гражданством Турции.

«До сих пор обстоятельства устанавливались, и мы ждали результатов дорожно-технической экспертизы, так как в ходе нее пришлось запрашивать данные у немецкого международного автопроизводителя», - объяснила Хинто.

Сейчас дорожно-техническая экспертиза готова и известны ее результаты. «Собранные в ходе экспертизы данные подтвердили выдвинутые водителю грузовика после ДТП подозрения и дают основание полагать, что именно он из-за сложных погодных условий потерял управление грузовиком и выехал на встречную полосу», - отметила окружной прокурор.

По словам Хинто, оба транспортных средства ехали в пределах допустимой скорости. «Прокуратура продолжает ведение производства, чтобы при первой возможности передать уголовное дело в суд», - добавила она.