Секрет раскрыт: почему в Эстонии по одному адресу регистрируют тысячи фирм?

Самым известным таким адресом является Сепапая, 6 в Таллинне, где фирма OÜ LeapIN под руководством предпринимателя Аллана Мартинсона регистрирует иностранные предприятия, посредником котороых она является. Всего на данный момент по этому адресу зарегистрировано более 2100 фирм, а собственная контора LeapIN расположена по соседству.

«Мы не видим проблемы в нагромождении по одному адресу, наоборот. Поскольку мы заботимся о получении и отправке корреспонденции своих клиентов, нам значительно проще обслуживать их по одному адресу»,- сказал Аллан Мартинсон Postimees.

Клиентами LeapIN являются, главным образом, предприятия, созданные э-резидентами. Преимущественно речь идет о фирмах одного человека, и их собственники часто и сами не знают, в какой стране они предлагают свои услуги. Их называют дигитальными кочевниками и физический адрес им неважен.

Это подтверждает и Мартинсон и отмечает, что в действительность вместо физического адреса можно было бы придумать что-то современное – что-то, что не было бы связано ни с одним реальным домом.

«Требование физического адреса в случае предприятий э-резидентов, особенно, если предприятие продает услуги или виртуальный товар за пределами Эстонии, конечно, в какой-то степени устарело. Мне очень симпатизирует идея о виртуальном адресе, неважно для человека или для фирмы. Занимается ли кто-то изменением закона, этого я, к сожалению, сказать не могу», - объяснил Мартинсон.

Кроме LeapIN иностранные предприятия в Эстонии активно регистрирует фирма 1Office, которая разместила их более 1700 по адресу Нарва-маантеэ, 5 в Таллинне. Третий популярный адрес – бульвар Рявала, 8 с более 1400 предприятиями.

Государство: главное, что налоги уплачены

Руководитель службы частного права Министерства юстиции Индрек Никлус отметил, что особенно активной такая регистрация фирм в Эстонии стала после того, как из свода законов о бизнесе исчезло требование, согласно которому правление внесенного в Коммерческий регистр коммерческого объединения должно было находиться в Эстонии.

Новый порядок предусматривает, что предприятие, правление которого находится за рубежом, должно назначить в Эстонии контактное лицо с проверенной репутацией, которое в праве принимать направленные юридическому лицу заявления о намерениях и документы по производствам. Данные контактного лица, а также адрес правления, находящегося за границей, нужно предоставить Коммерческому регистру.

«Уточню, что адрес коммерческого объединения не является адресом места работы объединения, это адрес, через который при необходимости с объединением можно связаться», - сказал Никлус.

Во вступивших в начале этого года поправках к закону указано, что контактным лицом зарубежного предприятия в Эстонии могут быть местные поставщики услуг, а потому ими активно и пользуются.

«Адресами в таких случаях становятся адреса названных поставщиков услуг, поэтому этих объединений так много по одному адресу»,- добавил Никлус.

По его словам, для государства важно, чтобы с объединением было возможно общаться, то есть доставлять документы, имеющие правовое значение, а объединения, в свою очередь, выполняли свои обязательства перед государством – платили налоги, предоставляли отчеты.