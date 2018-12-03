Обвинитель Сависаара уходит из прокуратуры

Эвестус сообщил, что последним днем в должности государственного обвинителя для него станет 31 декабря.

«На сегодняшний день я отработал в прокуратуре 16 с половиной лет. За этот длинный период были хорошие и плохие времена, но в итоге прокуратура предложила мне все, что я хотел получить. Но ситуация такова, что превращающаяся в рутину жизнь – это пустая жизнь. В жизни нужно пользоваться моментом и возможностью выбора, и предпочтением тут является свобода. Именно к свободе я готовился какое-то время и в будущем году планирую насладиться источником инспираций, по которому так соскучился,- сообщил Эвестус.

По словам государственного прокурора, он признает, что хотел бы увидеть больше жизни за пределами прокуратуры, попробовать себя в разных сферах деятельности, а для этого он берет перерыв и постепенно попытается открыть мир другими способами.

«Что касается моего многолетнего работодателя, то мне приятно, что прокуратура очень хорошо выполняет свою работу, и я думаю, что также будет продолжаться и дальше! Поверьте мне, в прокуратуре очень умные и хорошие коллеги, которые прекрасно со всеми ладят», - сказал он.