Пн, 3.12.2018
Мне сказали, что я слишком драматизирую, что сравнение с Германией 1930-х – это преувеличение, нет ничего подобного. Евгений Осиновский

На дорогах Эстонии зафиксировано более 9000 новых нарушений

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Фото иллюстративное.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Камеры измерения скорости на дорогах Эстонии в ноябре зафиксировали 9603 нарушения.

В ноябре этого года полиция отправила 9603 оповещения о штрафе в связи с зафиксированными камерами превышениями скорости, сказал в понедельник BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Он добавил, что за 11 месяцев этого года камеры зафиксировали 106 054 нарушений.

Большинство нарушений происходит в местах, где максимально разрешенная скорость – 50 или 70 километров в час. В основном штрафы выписаны на суммы 9-18 евро.

В 2017 году камеры измерения скорости зафиксировали всего 118 766 превышений скорости.

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