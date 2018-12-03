На дорогах Эстонии зафиксировано более 9000 новых нарушений
3 декабря 2018, 17:10
Камеры измерения скорости на дорогах Эстонии в ноябре зафиксировали 9603 нарушения.
В ноябре этого года полиция отправила 9603 оповещения о штрафе в связи с зафиксированными камерами превышениями скорости, сказал в понедельник BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Он добавил, что за 11 месяцев этого года камеры зафиксировали 106 054 нарушений.
Большинство нарушений происходит в местах, где максимально разрешенная скорость – 50 или 70 километров в час. В основном штрафы выписаны на суммы 9-18 евро.
В 2017 году камеры измерения скорости зафиксировали всего 118 766 превышений скорости.