На дорогах Эстонии зафиксировано более 9000 новых нарушений

В ноябре этого года полиция отправила 9603 оповещения о штрафе в связи с зафиксированными камерами превышениями скорости, сказал в понедельник BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. Он добавил, что за 11 месяцев этого года камеры зафиксировали 106 054 нарушений.