Пн, 3.12.2018
Если бы Запад собрался и признал, что одних только санкций недостаточно, то остановить Россию сейчас было бы в сущности просто. Ээрик-Нийлес Кросс

В реабилитационном центре Астангу пройдет специальная ярмарка

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ярмарка. Фото иллюстративное.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В субботу, 8 декабря, с 10 до 14 часов в Астангуском центре профессиональной реабилитации (ул. Астангу, 27) пройдет специальная ярмарка, где будут продаваться изделия, созданные людьми с особыми потребностями, сообщает Раэпресс.

В ассортименте ярмарки почти 150  изделий - от кухонных принадлежностей до природной косметики и книг. На ярмарке будет работать кафе, дети смогут помастерить украшения из тростника и коктейльных трубочек, да и приход Деда мороза не исключен.

Предпраздничная продажа описанных выше изделий состоится также в понедельник, 10 декабря, с 11 до 14 часов в фойе здания городских департаментов социальных дел и здравоохранения и муниципальной полиции на Палдиском шоссе, 48а.  Оплата наличными.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ