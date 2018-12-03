В реабилитационном центре Астангу пройдет специальная ярмарка
3 декабря 2018, 17:23
В субботу, 8 декабря, с 10 до 14 часов в Астангуском центре профессиональной реабилитации (ул. Астангу, 27) пройдет специальная ярмарка, где будут продаваться изделия, созданные людьми с особыми потребностями, сообщает Раэпресс.
В ассортименте ярмарки почти 150 изделий - от кухонных принадлежностей до природной косметики и книг. На ярмарке будет работать кафе, дети смогут помастерить украшения из тростника и коктейльных трубочек, да и приход Деда мороза не исключен.
Предпраздничная продажа описанных выше изделий состоится также в понедельник, 10 декабря, с 11 до 14 часов в фойе здания городских департаментов социальных дел и здравоохранения и муниципальной полиции на Палдиском шоссе, 48а. Оплата наличными.