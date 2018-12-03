Пожар в часовне на кладбище Лийва начался с замыкания в проводке прожектора

Пожар в часовне кладбища Лийва начался в воскресенье утром. От огня и воды, к счастью, удалось уберечь главную достопримечательность часовни – орган.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 7.38, спасатели взяли возгорание под контроль в 11.31. В работах по тушению участвовали спасатели Нымме, Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ и Пирита, а также Хюйруские добровольцы.

Часовня кладбища Лийва была построена в 1935 году по проекту Херберта Йохансона. Речь идет о памятнике культуры, который находится в активном использовании.

Находящееся под охраной как памятник старины плитняковое сооружение, по данным Таллиннского департамента городского планирования, не было застраховано, но, по словам руководителя отдела защиты памятников старины Бориса Дубовика, он получил заверения от мэра города Таави Ааса, что город найдет деньги на восстановление часовни.