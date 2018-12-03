Неловкий момент на саммите: Трамп сбежал с фотосессии и попал на видео

Как сообщала Evening Standard, лидеры должны были сфотографироваться перед окончанием саммита «Большой двадцатки», однако Трамп внезапно ушел с подиума для фотографирования, оставив аргентинского лидера в одиночестве.

В мае 2017 года Трамп ушел с фотосессии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, напоминает издание. В октябре того же года он собрал в Овальном офисе чиновников для подписания закона о доступном здравоохранении. Трамп пожал руки присутствующим, а затем удалился, забыв подписать документ.