Рийгикогу принял заявление в поддержку Украины

Рийгикогу 79 голосами «за» в понедельник принял заявление в поддержку Украины, которая 25 ноября подверглась новому акту агрессии со стороны России в районе Керченского пролива.
«Рийгикогу осуждает осуществленное Российской Федерацией нападение на корабли Украины в Керченском проливе, а также ранение и задержание украинских моряков», - отмечается в заявлении, принятом на состоявшемся в понедельник вечером дополнительном заседании эстонского парламента.
Рийгикогу подчеркивает, что Россия должна незамедлительно освободить украинские корабли с их экипажами и позволить им беспрепятственно пройти в порты Украины. Эстонский парламент также призывает восстановить режим свободного судоходства в Керченском проливе и в акватории Азовского моря.
В заявлении депутаты призывают также все страны поддержать Украину, защищающую свою территориальную целостность, последовать призыву Рийгикогу осудить агрессию России против суверенной Украины и не признавать аннексию Крыма Россией.
За принятие заявления проголосовали 79 депутатов, против и воздержавшихся не было. На заседании отсутствовали 17 депутатов.
В ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября военные корабли России захватили три украинских корабля, предварительно обстреляв их и протаранив одно из них. Несколько украинских моряков получили ранения, около двух десятков из них были взяты в плен.