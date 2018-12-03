Рийгикогу принял заявление в поддержку Украины

«Рийгикогу осуждает осуществленное Российской Федерацией нападение на корабли Украины в Керченском проливе, а также ранение и задержание украинских моряков», - отмечается в заявлении, принятом на состоявшемся в понедельник вечером дополнительном заседании эстонского парламента.

Рийгикогу подчеркивает, что Россия должна незамедлительно освободить украинские корабли с их экипажами и позволить им беспрепятственно пройти в порты Украины. Эстонский парламент также призывает восстановить режим свободного судоходства в Керченском проливе и в акватории Азовского моря.

В заявлении депутаты призывают также все страны поддержать Украину, защищающую свою территориальную целостность, последовать призыву Рийгикогу осудить агрессию России против суверенной Украины и не признавать аннексию Крыма Россией.

За принятие заявления проголосовали 79 депутатов, против и воздержавшихся не было. На заседании отсутствовали 17 депутатов.