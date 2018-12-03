Винт катера искалечил туристку в Таиланде

39-летняя Юнг Сядун прибыла на остров провинции Краби на скоростном катере с 19 туристами и гидом. Когда водитель Чачаи Хачароен пришвартовывал судно, женщина прыгнула в воду, не дождавшись, пока катер полностью остановится. В результате туристка попала под гребной винт и получила серьезные травмы спины и бедер.

о словам 29-летнего водителя, он не заметил выпрыгнувшую с задней части катера женщину. Туристку немедленно доставили в больницу острова Пхипхи, после чего перевезли в государственную больницу Пхукета.

Хачароену и второму водителю было предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью по невнимательности.