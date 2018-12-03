Пн, 3.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт

Умер писатель Андрей Битов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Писатель Андрей Битов.

ФОТО: Mashkov Yuri / COVI

Скончался русский писатель Андрей Битов. Об этом в понедельник, 3 декабря, в Facebook сообщила литературный критик Галина Юзефович, передает Lenta.ru.

По словам Юзефович, ее мать Анна Бердичевская была с ним в больнице. Битову был 81 год.

Андрей Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, лауреат премий журналов «Дружба народов», «Новый мир», «Иностранная литература». По его сценариям были сняты фильмы «Маленький беглец» и «В четверг и больше никогда».

В библиографии Битова — «Пушкинский дом», «Преподаватель симметрии: роман-эхо», «Улетающий Монахов: роман-пунктир», «Аптекарский остров», «Семь путешествий», «Дни человека», «Оглашенные», «Вычитание зайца» и другие книги.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ