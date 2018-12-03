Пн, 3.12.2018
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На военной базе в Швеции, где хранится деталь парома "Эстония", произошло ЧП

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Носовой визор парома "Эстония", затонувшего 19 сентября 2004 года.

ФОТО: SCANPIX

В Швеции задержаны два иностранца, которые проникли на территорию Военно-морских сил, где хранится в числе прочего носовой визор затонувшего парома "Эстония", передает Postimees.

Инцидент произошел второго декабря на острове Мускё, находящемся в южной части Стокгольмского архипелага, где располагается под охраной шведская военно-морская база.

Чтобы задержать нарушителей, охранники были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух. На базу проникли британский и бельгийский туристы, которые, по их словам, интересуются военными бункерами и не знали о том, что база по-прежнему функционирует. Информацию о Мускё они нашли в интернете.

Затем их передали полиция, которая будет расследовать произошедшее. Согласно шведским законам, задержанных может ждать денежный штраф или лишение свободы. По утверждению Сил обороны, предупредительные выстрелы в Швеции - очень редкое явление.

Паром "Эстония" затонул в 1994 году в Балтийском море, погибло 852 человек. Носовой визор позже доставили на хранение в Швецию.

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