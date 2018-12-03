Опасно для жизни: управа Кесклинна обратилась с предупреждением

Старейшина Кесклиннаской части Таллинна призвал родителей не пускать детей на слабый лед пруда Шнелли в центре города.
«Морозная погода последних дней привела к тому, что пруд Шнелли у Балтийского вокзала покрылся льдом, однако он еще слишком слаб и тонок для того, чтобы выйти на него и кататься на коньках. Это может закончиться трагически», — предостерег старейшина Кесклинна Владимир Свет в переданном BNS сообщении.
Он напомнил, что на берегу пруда установлены предупреждающие таблички, которые, к сожалению, не всегда способны остановить детей, ищущих новых мест для игр.
«Поэтому прошу родителей обязательно объяснить детям, что на лед пруда Шнелли выходить опасно для жизни. Со своей стороны управа Кесклинна обещает открыть на Шнелли предстоящей зимой, как и в прошлый сезон, каток — как только лед на пруду достаточно окрепнет», — добавил Свет.