Опасно для жизни: управа Кесклинна обратилась с предупреждением

«Морозная погода последних дней привела к тому, что пруд Шнелли у Балтийского вокзала покрылся льдом, однако он еще слишком слаб и тонок для того, чтобы выйти на него и кататься на коньках. Это может закончиться трагически», — предостерег старейшина Кесклинна Владимир Свет в переданном BNS сообщении.

Он напомнил, что на берегу пруда установлены предупреждающие таблички, которые, к сожалению, не всегда способны остановить детей, ищущих новых мест для игр.