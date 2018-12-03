Завтра Рихо Террас передаст руководство Силами обороны Мартину Херему
3 декабря 2018, 21:18
Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас во вторник передаст должность генерал-майору Мартину Херему, передает Postimees.
Во вторник в середине дня на территории штаба Сил обороны на торжественной церемонии генерал Рихо Террас передаст руководство Силами обороны генерал-майору Мартину Херему, передает главный штаб Сил обороны.
В церемонии примет участие премьер-министр Юри Ратас.
Бригадный генерал Мартин Херем начал карьеру в Силах обороны в 1992 году и сейчас является главой генштаба Сил обороны.