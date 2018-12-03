Пн, 3.12.2018
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  • Завтра Рихо Террас передаст руководство Силами обороны Мартину Херему

Завтра Рихо Террас передаст руководство Силами обороны Мартину Херему

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Рихо Террас.

ФОТО: Sander Ilvest

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас во вторник передаст должность генерал-майору Мартину Херему, передает Postimees.

Во вторник в середине дня на территории штаба Сил обороны на торжественной церемонии генерал Рихо Террас передаст руководство Силами обороны генерал-майору Мартину Херему, передает главный штаб Сил обороны.

В церемонии примет участие премьер-министр Юри Ратас.

Бригадный генерал Мартин Херем начал карьеру в Силах обороны в 1992 году и сейчас является главой генштаба Сил обороны.

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