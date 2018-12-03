Пн, 3.12.2018
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Эстонец о беспорядках в Париже: сначала подумал, что мы на пороге гражданской войны

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Протест в Париже.

ФОТО: LUCAS BARIOULET / AFP

Мартин Кала прожил в Париже более 15 лет и, по его словам, люди со всей страны съехались в столицу, поскольку у них чувство, что на их протест не обращают внимания, передает Postimees со ссылкой на Ringvaade.

"Это называют и немного мятежом регионов", - сказал Мартин Кала ведущему передачи Ringvaade. По словам Кала, все непросто, потому что те, кто там живет, встревожены, покупательская способность упала и люди обеспокоены.

"В действительности это нельзя назвать движением - оно не скоординировано и руководителей нет", - сказал Кала и добавил, что на данный момент собралась группа представителей, однако никто не знает, есть ли она. "Это гражданский бунт", - сказал он.

Мартин Кала рассказал ведущему, что нынешние протесты не такие, как раньше. В течение пятнадцати лет он видел разные протесты, поэтому в сравнении с предыдущими этот сильнее сказывает на чувстве безопасности, поскольку во многих кварталах открывают огонь и те, кто там живет, точно не чувствуют себя в безопасности.

"Сначала почувствовал, что мы на пороге гражданской войны", - сказал Кала в передаче. По его словам, "желтые жилеты" говорят, что так и будет, если не удастся найти настоящее решение.

По мнению Кала, заявление Макрона, что он не пойдет навстречу требованиям улиц, подлило масла в огонь.

Мартин Кала описывает одно видео, где полицейские забежали под Триумфальную арку, чтобы защитить могилу неизвестного солдата. За секунды полицейских окружили сотни людей, c мостовой подняли камни и стали бросать их в сторону полиции. Шла кровь и раздавались крики о помощи.

К настоящему моменту полиция сделала заявление, что если исполнительная власть не найдет решения, или покажется, что ищет недостаточно хорошо, то полиция поднимает руки вверх, потому что в противном случае происходящее будет продолжаться до тех пор, пока решение не будет найдено.

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