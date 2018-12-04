Комиссия изменила формулу расчета пенсий

На состоявшемся в понедельник заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и по предложению Министерства социальных дел решила изменить пенсионную формулу. Согласно первоначальному проекту, это изменение должно было вступить в силу в 2037 году, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Рийгикогу.
Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что по первоначальному проекту с 2037 года при расчете пенсий за основу должен был браться только трудовой стаж. Министерство социальных дел предложило комиссии другую формулу расчета, где за основу в равных долях брались бы трудовой стаж и зарплата. Такая модель, по мнению министерства, найдет больше поддержки среди общественности. По словам Кютт, это изменение было необходимо, чтобы в будущем было как можно меньше людей, получающих очень низкую пенсию. «Привязка пенсии исключительно к минимальной зарплате могла бы снизить заинтересованность работодателей выплачивать социальный налог с полного объема заработной платы. Это также могло бы побудить людей указывать более низкую зарплату», – добавила она.
Заместитель председателя Моника Хауканымм была рада, что комиссия смогла улучшить положение людей с частичной и полной нетрудоспособностью. «Согласно первоначальному проекту, в отношении человека с частичной или полной нетрудоспособностью действовали общие требования к трудовому стажу, если он работал хоть один день в неделю. Комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой требование о снижении трудового стажа остается, если человек с частичной или полной нетрудоспособностью работает с малой нагрузкой. Точнее – его заработная плата не выше минимальной», – сказала Хауканымм.
Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию – 65 лет, к которому добавляется средняя ожидаемая продолжительность жизни людей в возрасте от 65 лет. Расчет пенсии по новой формуле начнется с 2021 года. Лица, уже находящиеся на пенсии и не работающие, продолжат получать пенсию по действующей системе и после 2021 года. К пенсии работающих пенсионеров по старости с 2021 года добавится общая часть, рассчитываемая на основании стажа и заработной платы.
В заседании приняли участие руководитель пенсионной политики Министерства социальных дел Кристийна Селгис, главный специалист Лийдия Соонтак и правовой советник Этель Бубыр.
Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и в связи с этим в другие законы (613 SE) состоится на пленарном заседании Рийгикогу 5 декабря.