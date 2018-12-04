Модрич - лучший футболист мира

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии французского журнала France Football.
Церемония награждения состоялась вечером в понедельник, 3 декабря, в Париже. Модрич в голосовании опередил Антуана Гризманна (Франция, «Атлетико») и Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»). Пятикратный обладатель трофея Лионель Месси из «Барселоны» занял лишь пятое место.
Модрич набрал 753 очка от голосовавших. Его отрыв от ставшего вторым Криштиану Роналду из «Ювентуса» – 277 очков, у португальца их 476.
У третьего места – нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна – 414 очков.
Награду лучшему молодому футболисту (до 21 года) получил нападающий ПСЖ и сборной Франции Кидиан Мбаппе. Лучшей футболисткой года была признана норвежка Ада Хедерберг из «Лиона».
Модрич в сентябре был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола. В августе Союз европейских футбольных ассоциаций также назвал его лучшим игроком, выступающим в Европе. Наконец, полузащитник стал лучшим на чемпионате мира 2018 года, на котором его сборная заняла второе место.
Последний раз «Золотой мяч» не достался ни Месси, ни Роналду в 2007 году, когда его завоевал полузащитник «Милана» Рикардо Кака.
«Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в «Реале» и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей.
Когда я был ребенком, я мечтал играть в великом клубе, но «Золотой мяч» был для меня чем-то большим.
Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Среди тех, кто участвовал в борьбе за эту награду, есть большие таланты. Если я выиграл, то только потому, что сделал нечто особенное.
Для меня большая честь быть среди великих футболистов. Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я вошел в число исключительных игроков, получавших «Золотой мяч».
Ключ к успеху? Трудно сказать... Труд, упорство в тяжелые моменты. Всегда непросто достичь того, к чему ты стремишься. Но рано или поздно возможность появится, но вы должны быть готовы воспользоваться моментом», – сказал Модрич.