Модрич - лучший футболист мира

Церемония награждения состоялась вечером в понедельник, 3 декабря, в Париже. Модрич в голосовании опередил Антуана Гризманна (Франция, «Атлетико») и Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»). Пятикратный обладатель трофея Лионель Месси из «Барселоны» занял лишь пятое место.

Модрич набрал 753 очка от голосовавших. Его отрыв от ставшего вторым Криштиану Роналду из «Ювентуса» – 277 очков, у португальца их 476.

У третьего места – нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна – 414 очков.

Награду лучшему молодому футболисту (до 21 года) получил нападающий ПСЖ и сборной Франции Кидиан Мбаппе. Лучшей футболисткой года была признана норвежка Ада Хедерберг из «Лиона».

Модрич в сентябре был признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола. В августе Союз европейских футбольных ассоциаций также назвал его лучшим игроком, выступающим в Европе. Наконец, полузащитник стал лучшим на чемпионате мира 2018 года, на котором его сборная заняла второе место.

Последний раз «Золотой мяч» не достался ни Месси, ни Роналду в 2007 году, когда его завоевал полузащитник «Милана» Рикардо Кака.

«Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в «Реале» и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей.

Когда я был ребенком, я мечтал играть в великом клубе, но «Золотой мяч» был для меня чем-то большим.

Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Среди тех, кто участвовал в борьбе за эту награду, есть большие таланты. Если я выиграл, то только потому, что сделал нечто особенное.

Для меня большая честь быть среди великих футболистов. Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я вошел в число исключительных игроков, получавших «Золотой мяч».