Последние минуты жизни футболиста «Локомотива» попали на видео

Последние минуты жизни футболиста московского «Локомотива» Алексея Ломакина попали на видео. На записи видно, как 18-летний спортсмен один движется к реке Городня на юге Москвы, а затем падает с небольшого обрыва.
На кадрах видеонаблюдения видно, как футболист идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку и падает. Ломакина помогла найти лиса, которая вытащила куртку на тропинку.
«Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В данный момент ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
Ранее сообщалось, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По ее словам, 30 ноября сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того как переночевал там, перестал поддерживать связь.