Последние минуты жизни футболиста «Локомотива» попали на видео

На кадрах видеонаблюдения видно, как футболист идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку и падает. Ломакина помогла найти лиса, которая вытащила куртку на тропинку.

«Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.