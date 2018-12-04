Между результатами учащихся русских и эстонских школ огромный разрыв

Эстонии есть чему радоваться: по знанию естественных предметов наши 15-летние школьники уступают лишь учащимся из Сингапура и Японии. Финляндия, лидировавшая в прошлые годы, оказалась на пятом месте.

Цель исследования PISA, проводящегося по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития - сравнить эффективность государств и экономических регионов.

Ученые из Института психологии Тартуского университета провели основательное исследование, пытаясь ответить на вопрос, почему результаты в русских школах настолько слабее результатов эстонских школ. Учащиеся эстонских школ в тройке лучших в мире по знанию естественных предметов. В школах с русским языком обучения, а также в школах с языковым погружением, где некоторые предметы преподаются на эстонском, результаты хорошие и остаются на среднем уровне (всего в исследовании участвует 78 стран и экономических регионов) или даже немного его превышают, однако все же они значительно отстают от показателей учащихся на эстонском языке.

Лектор психометрии Института психологии Тартуского университета Карин Тяхт и лектор школьной психологии Астра Шультс приводят сравнение: на основе статистики исследования PISA ученики школ с русским языком обучения отстают от учащихся эстонских школ на один год.

Подобная особенность прослеживается во многих странах, где учащиеся с другим родным языком отстают на год или даже на полтора от учеников школ с государственным языком обучения. Это общемировой тренд.

«Почему это так? Загадка. Мы не можем это абсолютно точно объяснить», - говорит Тяхт.

Шультс перечисляет: в Эстонии эгалитарное образования, программы в школах одни и те же, независимо от языка обучения, в большинстве случаев учащиеся могут учиться на своем родном языке, тесты PISA выполняют на родном языке. Несмотря на это, различие все же существует.

Знания и умения учащихся должны были бы быть равными. Под руководством профессора Мийи Ранникмяэ, эксперты из Центра естественно-научного образования Тартуского университета наблюдали за уроками в эстонских и русских школах, а также в школах с языковым погружением. «Невозможно указать на какой-то конкретный изъян», - говорит Тяхт.

В школах Ида-Вирумаа свои особенности, независимо от языка обучения. Точно так же отличаются и таллиннские школы, однако это не объясняет, почему ученики эстонских школ лучше выполняют тесты PISA.

По словам Шультс, нехватка учителей в русских школах еще ощутимее, чем в эстонских. Учителя в среднем обладают большим стажем, многие из них получили образование в бывшем Советском союзе 30 или больше лет назад.