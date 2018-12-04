В Балтийском море запущен первый в мире беспилотный паром

Технологическая компания Rolls-Royce и паромная компания Finferries запустили в Финляндии в архипелаге Турку первый в мире беспилотный паром, перевозящий автомобили, передает Yle.
Сильный порывистый ветер раскачивает паром Falco, приближающийся к берегам острова Науво, что в архипелаге Турку. Несмотря на качку, паром удачно причаливает. Капитан парома Матти Пёюли стоит на мостике, но никак не вмешивается в движение судна.
Пассажиры и экипаж Falco стали свидетелями первого в мире путешествия на беспилотном пароме.
"Паром с помощью информационных технологий ходит совершенно автономно по заданному заранее маршруту. Он смог избежать столкновений с другими транспортными средствами и удачно причалил к берегу", - говорит директор по вопросам безопасности компании Finnferries Паси Руус.
Беспилотная технология разработана в Турку
Паром Falco, перевозящий около 50 автомобилей, на данный момент служит в качестве запасного судна. На нем установлена беспилотная технология, разработанная в центре по исследованиям и разработке продукции Rolls-Royce в Турку. С помощью новейших технологий паром движется автономно или с помощью системы дистанционного управления. Автономную технологию тестировали на Falco, и тестирование еще продолжается.
Ходящим в архипелаге паромом можно управлять из Турку
В головной конторе Finferries в Турку построен центр дистанционного управления судами. В центре стоит капитанский мостик, с которого можно следить за судном в режиме реального времени.
"Мы управляли Falco во время того, как он причаливал, отсюда, из Турку. Дистанционное управление прошло удачно", - отмечает директор центра Туумас Миккола.
Технологии улучшают безопасность судоходства
В Finnferries верят, что новые технологии помогают сократить влияние человеческого фактора.
"Мы верим, что улучшаем безопасность, энергоэффективность и надежность наших судов", - говорит исполнительный директор Finnferries Матс Русин.
По его словам, благодаря новым технологиям паромное сообщение можно открывать в местах, где ранее это было невозможно.