В Балтийском море запущен первый в мире беспилотный паром

Сильный порывистый ветер раскачивает паром Falco, приближающийся к берегам острова Науво, что в архипелаге Турку. Несмотря на качку, паром удачно причаливает. Капитан парома Матти Пёюли стоит на мостике, но никак не вмешивается в движение судна.

Пассажиры и экипаж Falco стали свидетелями первого в мире путешествия на беспилотном пароме.

"Паром с помощью информационных технологий ходит совершенно автономно по заданному заранее маршруту. Он смог избежать столкновений с другими транспортными средствами и удачно причалил к берегу", - говорит директор по вопросам безопасности компании Finnferries Паси Руус.

Беспилотная технология разработана в Турку

Паром Falco, перевозящий около 50 автомобилей, на данный момент служит в качестве запасного судна. На нем установлена беспилотная технология, разработанная в центре по исследованиям и разработке продукции Rolls-Royce в Турку. С помощью новейших технологий паром движется автономно или с помощью системы дистанционного управления. Автономную технологию тестировали на Falco, и тестирование еще продолжается.

Ходящим в архипелаге паромом можно управлять из Турку

В головной конторе Finferries в Турку построен центр дистанционного управления судами. В центре стоит капитанский мостик, с которого можно следить за судном в режиме реального времени.

"Мы управляли Falco во время того, как он причаливал, отсюда, из Турку. Дистанционное управление прошло удачно", - отмечает директор центра Туумас Миккола.

Технологии улучшают безопасность судоходства

В Finnferries верят, что новые технологии помогают сократить влияние человеческого фактора.

"Мы верим, что улучшаем безопасность, энергоэффективность и надежность наших судов", - говорит исполнительный директор Finnferries Матс Русин.