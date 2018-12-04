Кремль предложил судить Кокорина и Мамаева по всей строгости закона
4 декабря 2018, 8:58
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи со студентами МГИМО прокомментировал дело форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева
«Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть? Я тоже считаю, что их надо судить по всей строгости закона. А ещё больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили. Совершенно не важно, кто они – талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идёт о преступлении. Было это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы 5 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам до 8 февраля 2019 года.