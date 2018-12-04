СМИ: Honda к 2021 году прекратит продажи дизелей в Европе

Мотор 1.6 i-DTEC (120 л.с., 300 Н•м) придется заменять гибридной системой. Однако производство самого двигателя в Великобритании, по-видимому, продолжится, так как он нужен модели CR-V для рынков Индии, Таиланда и Филиппин, пишет Drive.

Совсем недавно, в марте, Civic впервые получил дизель в паре с девятиступенчатым «автоматом». Впрочем, отрекаться от этой связки, похоже, будет уже следующее поколение модели.

Установка i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) включает бензиновый атмосферник и один-два электромотора, будучи совместимой с передним и полным приводом. К примеру, на новом седане Honda Insight в США система развивает 153 л.с., 267 Н•м.