Смертельное ДТП на Хийумаа: погибший оказался местным политиком

Трагическая авария произошла вчера в 18.55 на третьем километре шоссе Кярдла-Кяйна: столкнулись ехавший из Кярдла в Кяйна грузовик Volvo и направлявшийся из Кяйна в сторону Кярдла автомобиль Mitsubishi L200.

В результате столкновения Mitsubishi вылетел с дороги, 48-летний водитель погиб на месте происшествия от полученных травм. Пострадала и 48-летняя пассажирка Mitsubishi, которую медики доставили в больницу. Водитель грузовика тоже нуждался в медицинской помощи.

Работавшие на месте происшествия полицейские выяснили, что шины обоих транспортных средств соответствовали требованиям и находившиеся в машинах люди были пристегнуты. Водитель грузовика был трезв и с водительскими правами, был ли трезв водитель Mitsubishi, выяснится в ходе экспертизы.

Как сообщили в полиции, авария произошла в темное время суток на дороге с асфальтовым покрытием, которая была крайне скользкой и покрытой мокрым снегом. Предельная скорость на этом отрезке дороги составляет 90 км/ч.

Полицейский Кярдлаского участка Кетлин Пялль уточнила, что точные обстоятельства авария выяснятся в ходе уголовного производства, в том числе будет установлена причина, которая привела к столкновению.