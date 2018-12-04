Смертельное ДТП на Хийумаа: погибший оказался местным политиком

Погибшим вчера вечером в ДТП на острове Хийумаа оказался местный политик Юллар Падари - бывший старейшина волости Кяйна, передает Rus.Delfi.
Трагическая авария произошла вчера в 18.55 на третьем километре шоссе Кярдла-Кяйна: столкнулись ехавший из Кярдла в Кяйна грузовик Volvo и направлявшийся из Кяйна в сторону Кярдла автомобиль Mitsubishi L200.
В результате столкновения Mitsubishi вылетел с дороги, 48-летний водитель погиб на месте происшествия от полученных травм. Пострадала и 48-летняя пассажирка Mitsubishi, которую медики доставили в больницу. Водитель грузовика тоже нуждался в медицинской помощи.
Работавшие на месте происшествия полицейские выяснили, что шины обоих транспортных средств соответствовали требованиям и находившиеся в машинах люди были пристегнуты. Водитель грузовика был трезв и с водительскими правами, был ли трезв водитель Mitsubishi, выяснится в ходе экспертизы.
Как сообщили в полиции, авария произошла в темное время суток на дороге с асфальтовым покрытием, которая была крайне скользкой и покрытой мокрым снегом. Предельная скорость на этом отрезке дороги составляет 90 км/ч.
Полицейский Кярдлаского участка Кетлин Пялль уточнила, что точные обстоятельства авария выяснятся в ходе уголовного производства, в том числе будет установлена причина, которая привела к столкновению.
По ее словам, на дороге на месте аварии было скользко, так же как и во всей Западной Эстонии, поэтому во время езды нужно быть внимательным и спокойным, держать большую дистанцию, избегать сложных маневров и выбирать соответствующую дорожным условиям скорость. "Лучше ехать осторожно и медленно, сложные дорожные условия иногда предполагают скорость более низкую, чем разрешенная", - добавила она.