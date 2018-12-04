Благодаря какой отрасли быстро растет экономика Эстонии?

Однако рассматривая, какая именно отрасль внесла наибольший вклад в рост экономики, можно прийти к выводу, что сегодняшняя ситуация остается довольно схожей со сложившейся в первом полугодии. А именно, треть от экономического роста в третьем квартале приходится напрямую на строительный сектор. Если к этому добавить другие связанные сферы, как например, деятельность в сфере недвижимости, а также архитектурные и инженерные бюро, то влиянием рынка строительства можно объяснить более половину от роста всего ВВП.

Для сравнения: в 2007 году удельный вес строительного сектора в экономическом росте составлял всего 10%. Таким образом, если в пик прошлого бума строительный сектор вносил вклад в рост экономики с большим распределением, то нынешние красивые показатели во многом являются заслугой именно строительного сектора. Подводя итог по трем кварталам, ВВП Эстонии увеличился на 3,8%, и строительство составляет в нем 31%.

В свою очередь возникает вопрос, как относиться к быстрому росту строительства. Объемы строительства этого года даже выше показателей последнего периода бума. В то же время нынешняя ситуация на рынке недвижимости сохраняется более стабильной и лучше объясняется, чем в 2007 году. Приобретение нового жилья было активно, прежде всего, по демографическим причинам: свое первое жилье приобретают многочисленные представители поколения, появившегося на свет непосредственно перед восстановлением независимости Эстонии. К тому же рынок недвижимости поддерживают очень благоприятная ситуация на рынке труда и низкие процентные ставки.

Рассматривая цены на недвижимость, можно заметить, что их рост происходил вместе с ростом заработных плат, и поэтому нельзя говорить о ценовом пузыре. По сравнению с былым периодом на рынке, безусловно, наблюдается также меньше спекулятивного поведения. Но по той же демографической причине вскоре можно ожидать сильного падения строительства жилья, из-за чего вклад строительного сектора может негативно сказаться на росте экономики.