Известный DJ устроил скандал на церемонии вручения "Золотого мяча"

Французский DJ и продюсер, Мартин Сольвейг испортил первое в истории вручение "Золотого мяча" женщине-футболисту двусмысленной шуткой, передает Postimees.
На вручении "Золотого мяча" впервые был вручен приз и лучшей футболистке года. Ею оказалась играющая во французском "Лионе" норвежка Ада Хедерберг. Вручение приза норвежке должно было стать историческим событием, но поведение Сольвейга оставило грустное впечатление.
Сольвейг спросил у норвежки, умеет ли она тверковать. Тверк - танец в карибксом музыкальном стиле дэнс-холл, в котором танцующая женщина активно использует ягодицы руки и бедра, причем остальные части тела являются неподвижными.
Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a— A West (@ayyy_west) December 3, 2018