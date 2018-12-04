Известный DJ устроил скандал на церемонии вручения "Золотого мяча"

На вручении "Золотого мяча" впервые был вручен приз и лучшей футболистке года. Ею оказалась играющая во французском "Лионе" норвежка Ада Хедерберг. Вручение приза норвежке должно было стать историческим событием, но поведение Сольвейга оставило грустное впечатление.