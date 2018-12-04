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Известный DJ устроил скандал на церемонии вручения "Золотого мяча"

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Martin Solveig ja Ada Hegerberg.

ФОТО: FRANCK FIFE / AFP

Французский DJ и продюсер, Мартин Сольвейг испортил первое в истории вручение "Золотого мяча" женщине-футболисту двусмысленной шуткой, передает Postimees.

На вручении "Золотого мяча" впервые был вручен приз и лучшей футболистке года. Ею оказалась играющая во французском "Лионе" норвежка Ада Хедерберг. Вручение приза норвежке должно было стать историческим событием, но поведение Сольвейга оставило грустное впечатление.

Сольвейг спросил у норвежки, умеет ли она тверковать. Тверк - танец в карибксом музыкальном стиле дэнс-холл, в котором танцующая женщина активно использует ягодицы руки и бедра, причем остальные части тела являются неподвижными.

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